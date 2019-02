Annuncio

Voi della Vergine siete delle persone che spesso trascurano le emozioni per far spazio alla concretezza. Nel mese di marzo però questa attitudine si ribalterà a favore dei sentimenti, della primavera che sboccerà anche dentro di voi. Riscoprirete la bellezza di essere amati da qualcuno, di essere voi stessi disposti a lasciarvi andare all'amore senza però perdere la vostra perspicacia nell'individuare chi fa per voi ed invece chi dovrebbe stare alla larga. Insomma, sarete ancora dotati di quella razionalità che tanto vi caratterizza, quindi potete stare tranquilli.

Amore e affetti

Ne avrete abbastanza di una relazione che va avanti soltanto per abitudine e che non sfocia mai nella passionalità, e se lo fa soltanto in momenti piuttosto sporadici.

Bisognerebbe anche mettere nero su bianco tutto ciò che non va anche sul piano quotidiano, e agire di conseguenza nel caso non vi mettiate d'accordo. Per voi single il tempo di avere una relazione stabile non sarà ancora arrivato, quindi per ora dovreste soltanto godervi le amicizie e le nuove esperienze. Con il Leone potreste avere delle avventure indimenticabili.

Lavoro e studio

Nel lavoro siete sempre quelli che fanno più di tutti, che si impegnano fino allo svenimento e che risultano stakanovisti. Stavolta potreste fare degli strappi alla regola che però non comportano necessariamente un cambio di rotta da parte vostra. L'importante è che vi prendiate una giornata per voi, magari con il permesso del capo, per dedicarvi a voi stessi e alle vostre conoscenze.

Per voi che siete in cerca invece potrebbe essere un periodo "no", ma coglietelo come un momento di transizione, dopo il quale potreste avere delle opportunità più uniche che rare. Anche per lo studio il periodo di marzo potrebbe essere alquanto grigio, ma cercate di fare qualcosa per stimolare la vostra attenzione verso quel concetto che proprio non vi entra in testa, o quel capitolo che proprio non avrete intenzione di leggere nemmeno. Chissà che sforzandovi, potreste avere un voto comunque abbastanza ottimale.

Salute

La stanchezza è sempre dietro l'angolo per voi, ma cercate di resistere per poter essere sempre sulla cresta dell'onda. L'aiuto proviene direttamente dalla natura, mangiando più frutta e cercando di assumere bevande che stimolano l'energia a vostra disposizione, come del tè o del caffè.

Saranno dei toccasana per il vostro organismo.