Ci sarà aria di cambiamento per i nati sotto il segno del Toro nel mese di marzo.

La cosa che dovete fare è andare incontro ai vari cambiamenti ed immergervi completamente. Per farlo vi basterà solamente essere del tutto privi di programmi predefiniti, e di fidarvi dell'istinto: sarà lui che deciderà cosa fare, quando e in che modo. Con questa intraprendenza e questa imprevedibilità potreste davvero regalarvi un marzo unico ed un inizio primavera sorprendente. Fate del vostro meglio.

Amore e affetti

Siete stanchi di essere dati per scontati dal partner, quindi potreste avere delle idee che l'altro non si aspetterà minimamente. Arriverà il momento di stupire chi amate, di essere sempre al di sopra delle sue aspettative e di dare il massimo nella vostra relazione.

I single potrebbero mettersi alla ricerca dell'anima gemella con una nuova grinta, ma sarà necessario non fare voli pindarici ed agire d'istinto, con grande intraprendenza e voglia di conquiste.

Fate soltanto attenzione a non eccedere nella vostra impulsività. Ad esempio il Sagittario sarà uno di quei segni che avrà bisogno delle vostre attenzioni e della vostra tenerezza. Lasciate da parte l'orgoglio, almeno per il momento.

Lavoro e studio

Avrete la brutta sensazione di non sentirvi soddisfatti del lavoro che svolgerete, mentre voi che siete in cerca di un'occupazione dovrete faticare ancora molto per trovare qualcosa che si adatti alle vostre esigenze. Dovrete quindi necessariamente tirare fuori tutta la vostra intraprendenza e sfacciataggine affinché riusciate ad avere qualcosa fra le mani.

Siate audaci e, appunto, seguite l'istinto anche in questo frangente.

Lo studio si rivelerà molto difficile, specialmente per quelle materie in cui brillate molto meno rispetto a quelle che apprezzate. L'unico modo per uscire da questa situazione è insistere sulla memorizzazione e, perché no, sulla vostra creatività: essa potrebbe risultarvi molto utile.

Salute

Se una piccola percentuale del vostro corpo potrebbe farvi degli scherzetti di cattivo gusto, sappiate che ciò sarà dipeso essenzialmente dalla spossatezza e dalla poca voglia di eccedere nelle vostre attività. Calibrate bene i momenti di lavoro, in modo da lasciare ampio margine al tempo che dedicherete al riposo e alla buona nutrizione.

Prendervi cura di voi stessi è essenziale per perseguire i vostri obiettivi più reconditi.