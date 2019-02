Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo del 6 febbraio prevede importanti novità per Gemelli e un netto recupero per Cancro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per mercoledì 6 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: state ritrovando l'entusiasmo perso in amore e sul lavoro state cercando di portare avanti dei progetti ambiziosi. Utilizzate molta prudenza nelle relazioni interpersonali e cercate di coltivare nuove amicizie. Attenzione alla salute fisica.

Toro: potrebbero esserci alcune tensioni, magari legate a situazioni passate che hanno creato in voi un certo squilibrio emotivo.

Avete molta voglia di fare, ma qualcosa potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Cercate di non prendere troppi impegni e di rimandare quando possibile.

Gemelli: la giornata del 6 febbraio potrebbe portare importanti novità: qualcuno potrebbe vivere delle emozioni importanti in ambito sentimentale.

Advertisement

Cercate di concentravi sulle relazioni concrete ed evitate di gettarvi in situazioni fittizie.

Cancro: siete entrati in una fase di recupero: avete nuove idee che potrete sviluppare durante il corso dei prossimi mesi. Qualcuno potrebbe avere molti dubbi sul futuro, specialmente coloro che da poco si sono lanciati in una nuova attività. Se di recenti siete stati male, adesso dovete pensare alle nuove opportunità che vi attendono.

Leone: per voi sarà una giornata molto faticosa, siete un pò aggressivi e irascibili. Qualcosa potrebbe essere andato storto e avervi creato qualche difficoltà a livello economico. Anche in amore potrebbero esserci alcune tensioni. Cercate di non agitarvi troppo.

Vergine: potrebbe esserci un lieve calo fisico che che durerà fortunatamente poco. Al momento ci sono alcune questioni lavorative complicate da gestire.

Advertisement

Avete bisogno di qualcuno che vi supporti nelle vostre decisioni. Se avete avuto qualche dissidio in amore non è ancora arrivato il momento di recuperare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: sul lavoro potrebbe esserci qualche successo che vi renderà particolarmente felici. State mettendo in gioco parte della vostra vita, anche se ancora non avete le idee ben chiare sul da farsi. Se state prendendo delle decisioni importanti, pensate bene prima di farlo: se state in un relazione per paura di sentirvi soli, potreste presto pagarne le conseguenze.

Scorpione: la Luna sarà positiva sul vostro segno e adesso pretendete chiarezza soprattutto in amore. In una relazione, amate essere in sintonia completa con il partner e per voi la sincerità è fondamentale in qualsiasi rapporto interpersonale.

Sagittario: cercate di non esagerare con le parole, soprattutto in ambito lavorativo dove potreste poi pagarne le conseguenze. Quando notate delle ingiustizie tendete a scaldarvi facilmente, ma questo non è il momento di creare del caos perché tutto potrebbe andare a vostro discapito.

In questi giorni qualcuno potrebbe avervi deluso particolarmente.

Capricorno: siete delle persone molto meticolose: non lasciate mai nulla al caso, soprattutto quando dovete portare avanti dei progetti importanti. Cercare di non guardare al passato ed evitate di prendere per buoni tutti i consigli: alcune persone potrebbero cercare di mettervi i bastoni tra le ruote.

Acquario: nella vostra vita sentimentale avete bisogno di novità ed al momento tutto sembra essere molto piatto. Se avete una relazione da troppo tempo, potreste esigere maggiore libertà. Nei prossimi mesi vi ritroverete a prendere delle decisioni importanti in amore.

Pesci: il vostro quadro astrale sarà decisamente molto più interessante rispetto agli scorsi giorni. Se avete fatto delle richieste importanti per fare dei passi avanti sul lavoro, adesso potreste ricevere risposta. Se qualcuno che amate non vi sta accanto come desiderate, potreste fantasticare su altre persone.