Le previsioni degli astri per l'ultimo lunedì del mese rivelano che la Bilancia sarà assolutamente svogliata, mentre per la Vergine inizierà una fase di recupero. Scopriamo l'Oroscopo di tutti i segni per lunedì 25 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: i nati sotto il segno dell'Ariete saranno particolarmente nervosi. La giornata non inizierà al meglio: tensioni e ritardi sul lavoro vi porteranno ad essere molto scontrosi. Fate attenzione a non esagerare con le parole, potreste mettervi contro qualcuno di importante.

Toro: il mese di febbraio era partito in maniera molto tranquilla, ma adesso si chiuderà in bellezza. A livello lavorativo grandi successi stanno per arrivare, ma siate molto prudenti in ogni vostra mossa.

Gemelli: la giornata del 25 febbraio inizierà particolarmente sottotono. Forse qualcuno che non è stato leale con voi, e questo vi farà saltare i nervi. In amore dovrete cercare di essere molto pazienti e comprensivi.

Cancro: amate molto la tranquillità e la solitudine, ma dall'altro lato della medaglia vorreste rivedervi in un ruolo sociale importante. Siete molto ambiziosi, ma purtroppo non avete molta pazienza. Ricordatevi che ogni vittoria guadagnata comporterà delle responsabilità maggiori.

Leone: state cercando di liberarvi di tutte quelle tensioni che hanno contraddistinto l'inizio del mese di febbraio. Alcuni di voi non si sono sentiti apprezzati in ambito lavorativo e stanno valutando l'idea di cambiare il loro settore.

Anche chi svolge un lavoro indipendente potrebbe essere sommerso dai dubbi.

Vergine: in questi ultimi giorni avete vissuto un periodo molto particolare soprattutto a livello sentimentale. Qualche conflitto di troppo con il partner potrebbe avervi messo in crisi. Cercate di chiarire e recuperare prima che sia troppo tardi.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale potranno svegliarsi con 'il dente avvelenato' nella giornata del 25 febbraio. Dovrete cercare di portare pazienza e non dare peso alle dicerie sul vostro conto. Il mese di marzo sarà molto proficuo per voi.

Scorpione: se dovete fare una scelta a livello sentimentale, potrete usufruire di un bel quadro astrale a livello emozionale.

Se avete intenzione di apportare dei cambiamenti radicali, dovreste approfittarne in questa giornata in cui Luna e Sole baceranno i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Sagittario: le scorse giornate sono state parecchio movimentate, ma vi sono comunque state utili per comprendere chi è dalla vostra parte e chi invece non lo è. Con il partner potreste aver avuto dei conflitti per motivi banali. Cercate di rilassarvi e affrontare la nuova settimana con uno spirito maggiormente positivo.

Capricorno: potreste essere parecchio nervosi lunedì 25 febbraio, tanto da voler allontanare tutte quelle persone che vi mettono di cattivo umore. Qualcuno potrebbe decidere di liberarsi delle relazioni totalmente inutili e aprirsi a nuove conoscenze. Avete bisogno di nuovi stimoli e di maggior sicurezza in voi stessi.

Acquario: Giove sarà dissonante nel vostro segno e dunque potrebbe presentarsi qualche spesa economica che non avevate calcolato. Avete molti progetti in cantiere, ma purtroppo le vostre risorse economiche non sono sufficienti. Anche in amore potrebbe esserci qualche grattacapo.

Pesci: il 25 febbraio molti nati sotto il vostro segno zodiacale si sveglieranno in maniera molto positiva. Gli attimi di nervosismo non mancheranno comunque. Se avete iniziato da poco una nuova storia d'amore, potreste essere molto presi.