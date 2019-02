Annuncio

Durante il mese di febbraio l'Oroscopo prevede per i nati sotto il segno del Sagittario un periodo di transizione nei primi quindici giorni, mentre la seconda metà del mese potrebbe portare qualche bella novità, ed anche la tanto attesa riconciliazione con una persona alla quale tenete molto, tuttavia l'assenza di qualcuno che per voi è molto importante (può essere un parente o un caro amico) vi metterà di cattivo umore.

L'amore per il Sagittario a febbraio

Il mese più breve dell'anno potrebbe favorire i colpi di fulmine: le passioni che esplodono all'improvviso e che spesso durano poco, lasciando tuttavia bellissimi ricordi.

Ai Sagittario che stanno attraversando momenti di crisi col proprio partner consigliamo di rivalutare la serenità della famiglia di origine a febbraio, visto che nelle ultime settimane qualche dissidio potrebbe avervi disturbato un po'.

Il lavoro per il mese di febbraio

Saranno favorite le persone che sono riuscite a fare della creatività la propria professione, perché i Sagittario hanno un grande talento artistico, che peraltro non tutti capiscono. A febbraio potreste scoprire che qualche vostro collaboratore ha detto qualcosa di spiacevole sul vostro conto: dovrete correre ai ripari tempestivamente, per limitare queste maldicenze e chiarire la situazione, per non trascinare dei rancori.

La salute

Le persone di questo segno dovranno fare i conti coi classici malanni di stagione e pensare ad un vero e proprio programma di recupero fisico, magari da concordare con un personal trainer esperto. Questa necessità potrebbe fornirvi un buon motivo per iscrivervi in palestra e riprendere così a fare attività sportiva in modo continuativo, anche se a voi del Sagittario l'agonismo non piace molto e tendete a vivere lo sport come un mero passatempo, senza porvi degli obiettivi precisi.

Le donne del Sagittario: oroscopo di febbraio

Vi consigliamo di non versare "lacrime di coccodrillo", ma di assumervi le vostre responsabilità per non incorrere in fastidiosi equivoci. A voi piace molto viaggiare, ma dovrete accettare il fatto che in questo periodo non ci saranno molte possibilità di farlo. Sarà quindi meglio organizzare con intelligenza le vostre giornate, per sfruttare le possibilità che offre la vostra città, poiché tendete a sottovalutarle per la vostra naturale voglia di strafare, tipica del segno del Sagittario.