Annuncio

Annuncio

Il prossimo weekend, da venerdì 1 a domenica 3 marzo, si preannuncia particolarmente intenso per alcuni segni come i Pesci e il Cancro. Decisamente più romantico l'Ariete, mentre per Leone e Bilancia è giunto il momento di staccare la spina e di pensare un po' a se stessi e al proprio stato fisico.

Previsioni astrologiche del weekend 1-3 marzo, da Ariete a Vergine

Ariete: c'è aria di romanticismo nell'aria, di momenti di confidenza con il partner e di intimità. Poco spazio al rumore e alla confusione della folla: è un periodo da vivere in completa serenità. Anche sul lavoro, c'è la tendenza a prendere le cose con calma. Ottimi i rapporti con Acquario e Pesci.

Toro: non mancheranno le novità e le occasioni nel prossimo fine settimana.

Annuncio

Situazioni intriganti in arrivo e vita sociale sparata all'ennesima potenza: cercate di sfruttare il vento favorevole. Anche per quanto riguarda il lavoro, avete il vento in poppa. Per quanto riguarda l'affinità, grandi cose con Vergine e Capricorno.

Gemelli: vi attende un weekend in cui non sarà facile mettere d'accordo proprio tutti. Cercate di ponderare le proposte fatte dagli amici e scegliete quella che vi sembra più consona al vostro momento interiore. Con Leone e Bilancia, possibilmente, visto che l'intesa sarà particolarmente intrigante. Sul lavoro, evitate i contrasti con i colleghi.

Cancro: sarà un weekend effervescente, all'insegna del dinamismo e delle cose da fare. Fioccheranno gli inviti e davvero non saprete più come e dove impiegare il vostro tempo libero.

Annuncio

Non mancheranno nemmeno le occasioni per flirtare, a patto che siate single, altrimenti saranno guai. Energia e dinamismo anche sul lavoro. Scorpione e Sagittario le affinità più interessanti.

Leone: relax e tranquillità saranno la parola d'ordine, soprattutto per sabato e domenica. Evita il caos e il troppo baccano, hai bisogno di ritemprarti e di recuperare quelle forze che sono venute meno durante la settimana. Possibilmente, cerca la compagnia di un Sagittario o di un Gemelli. Sul lavoro, hai bisogno di un attimo di tregua, i colleghi lo intuiranno.

Vergine: sarà un weekend all'insegna dell'organizzazione. Dovrai cercare di programmarti bene affinché possa chiamarsi un 'fantastic weekend': in amore non ti mancano la grinta e il sex appeal e se poi vuoi dedicarti allo sport, l'energia non ti mancherà. Massima vitalità anche sul lavoro. Bene i rapporti con Scorpione e Toro.

Annuncio

Oroscopo del fine settimana 1-3 marzo: da Bilancia a Pesci

Bilancia: la settimana appena trascorsa è stata un po' tesa e il tuo unico desiderio è quello di prenderti un momento per te, senza pensare troppo alle ansie e alle preoccupazioni che ti assillano. Un weekend in un centro benessere sarebbe l'ideale, altrimenti il letto o il divano faranno il loro dovere. Acquario e Gemelli i segni affini.

Scorpione: pronti per partire? Il fine settimana si presenta ottimo per brevi gite fuori porta, soprattutto se i primi tepori primaverili cominceranno a farsi sentire. Amore ed eros potrebbero combinarsi alla perfezione. Se, invece, il lavoro ti costringerà a rimanere in città, sappi che il tuo impegno sarà gratificato.

Sagittario: in amore, non mancheranno le sorprese, il vostro sex appeal sarà in grado di conquistare e di attrarre come delle calamite. Attenzione, però, perchè non è tutto oro ciò che luccica: sappiate usare bene le vostre arme di seduzione. Sul lavoro, i progetti in ballo potrebbero subire dei ritardi ma non per vostra negligenza. Cancro e Leone i segni con cui andare maggiormente d'accordo.

Capricorno: in amore, se sei single, hai voglia di guardarti intorno e di fare nuove conoscenze. Potrebbe essere un weekend profittevole sotto questo punto di vista. Un sabato e domenica divertente e piacevole: se poi conoscerai un Toro o un Pesci, si scatenerà la passione e l'eros.

Acquario: è il momento di stupire gli altri con un nuovo look che vuol dire anche un taglio al passato. Le persone che ti conoscono dovranno avere quasi l'impressione di aver incontrato il tuo gemello 'peggiore'...Un po' di brio e di sregolatezza non guasteranno, specialmente se al tuo fianco ci sarà un Ariete o una Bilancia.

Pesci: siete effervescenti e le persone che staranno insieme a voi in questo weekend se ne accorgeranno, eccome. Viaggi, discoteche, divertimento al massimo e, perché no, nuove conoscenze se siete single. Capricorno e Ariete i due segni con cui condividere gioie e sregolatezze.