Analizziamo in modo approfondito la configurazione astrale nell'Oroscopo sull'amore single per la giornata di venerdì, cogliendo i messaggi che solo i transiti planetari sanno regalare.

Le opportunità amorose nelle previsioni astrali di venerdì

Ariete: voi amici dell'Ariete avete in mente di conquistare una persona che per voi è quella giusta, andate incontro al destino, con coraggio.

Toro: non abbiate paura di osare in amore, dimostrando sentimenti che sono stati per troppo tempo nascosti nel vostro cuore. Marte vi darà la forza giusta per 'partire in quarta'.

Gemelli: l'eccessiva instabilità emotiva provoca in voi sbalzi d'umore e attacchi di solitudine. Cercate di trovare maggiori stimoli, magari andando in palestra e curando corpo e mente, così potrete stare in forma e approfondire nuove conoscenze.

Cancro: la Luna in opposizione dalla casa del Capricorno vi sfida a trovare la forza di agire, nonostante la stanchezza che vi opprime e vi blocca.

Leone: sfruttate le vostre amicizie per ampliare le vostre conoscenze, chissà se in questo gruppo non sia possibile trovare una persona che riesca a farvi battere il cuore. Attenzione alle novità: potrebbero arrivare delle proposte inaspettate, dettate da un destino benevolo verso di voi.

Vergine: il Sole e Nettuno in opposizione rispetto al vostro segno creano stati d'animo ansiosi e tendenti alla depressione. Questi atteggiamenti di chiusura mentale o di incapacità ad essere obiettivi non creano problemi all'amore, prendete dei provvedimenti, riequilibrando le emozioni.

L'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i pianeti vi giocano brutti scherzi, deviando le vostre energie verso altri scopi, differenti da quelli scelti. Coglieteli come delle sfide, adattandovi agli eventi e agendo sempre per il meglio, verso la via della felicità.

Scorpione: raggiungerete i vostri scopi amorosi puntando su una maggiore comunicazione. La Luna dal Capricorno vi conferisce una capacità espressiva spiccata, utile per ammaliare una possibile "preda amorosa".

Sagittario: sentirete forte il bisogno di comunicare le vostre sensazioni a un probabile futuro partner, cercando poi di sapere se siete importanti per lui/lei. Non vi spaventa il rischio, esigete una risposta ai vostri sentimenti, andando verso la verità con coraggio, costi quel che costi.

Capricorno: fate maggiore chiarezza in voi stessi, cari amici del Capricorno. La Luna nel vostro cielo illumina i pensieri e le emozioni, facendovi capire quali sono le vostre intenzioni e se vorrete intraprendere una nuova storia amorosa. Magari servitevi dell'aiuto o del consiglio di persone che valgono, per smuovere una situazione in stallo.

Acquario: non vi piacciono le critiche ma spesso il pensiero altrui può servire da spunto per prendere delle decisioni importanti. Non impuntatevi sulle vostre decisioni, mettete in dubbio i vostri ideali.

Pesci: preoccupati per mille cose che riguardano gli amici, finirete poi per isolarvi nel vostro rifugio personale, tutelando i vostri sentimenti. Questa vostra tendenza al sogno e a rifiutare la realtà vi farà perdere buone opportunità amorose. Per fortuna Mercurio nel vostro cielo astrologico vi spinge a comunicare di più.