L'Oroscopo dell'amore single dà il via alle conquiste amorose, caricando ciascun segno dello Zodiaco di energia positiva, tutta da investire nei sentimenti. Il transito di Marte nel cielo del Toro risulta favorevole per Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci. Tutti questi protagonisti dello Zodiaco saranno pervasi da una nuova forza, utile per aprirsi a nuove conquiste amorose. Di seguito le previsioni astrali di venerdì.

I single e le conquiste amorose nelle previsioni astrali di venerdì

Ariete: Marte ha lasciato il vostro domicilio e per questo vi sentite un po' fiacchi, ma non allentate la presa, attingete a quella energia che solo voi possedete. E' nascosta in un cantuccio della vostra anima e chiede di essere utilizzata senza limiti, liberando i blocchi del cuore.

Toro: sarete molto vitali, cari amici del Toro. Marte è giunto nel vostro cielo e vi regala una sferzata di energia, utile per farvi passare all'azione. La vostra tenacia e la pazienza saranno le carte segrete da giocare quando sentirete che è il momento giusto. Di sicuro vincerete in amore.

Gemelli: la vicinanza di Marte nel vostro domicilio vi rende più leggeri e allenta le tensioni amorose vissute un po' di tempo fa. Potrete aprirvi al mondo circostante con ottimismo, assaporando nuovi e magici momenti in compagnia.

Cancro: non permettete alle vostre energie di dettare legge sui vostri sentimenti, piuttosto reagite, essendo più coscienti. Fronteggiate nuove sfide amorose con maggior impeto, puntando sulle vostre qualità e non lasciandovi abbindolare da futili paure.

Leone: cercate di moderare le energie troppo esuberanti sprigionate da Marte nel domicilio secondo. I transiti planetari vi consigliano la prudenza, sfruttando questa carica emotiva con maggiore presa di coscienza.

Vergine: non abusate troppo delle vostre energie, attingete al vostro spirito d'iniziativa per perlustrare nuovi confini amorosi, ma fatelo con saggezza ed equilibrio. Puntate in particolar modo su una persona che vi fa sognare e vi ha conquistato il cuore.

L'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non siate impazienti se le cose non vanno come voi le avete programmate, c'è un tempo per passare all'azione ma anche uno per valutare i progetti amorosi. Dovrete aspettarvi una risposta altrettanto ostile da un probabile partner, quindi riflettete e attendete tempi migliori.

Scorpione: sarete maggiormente comunicativi e questa apertura verbale e mentale riuscirà a toccare i cuori dei corteggiatori che non resisteranno al vostro fascino, scaturito da un'intelligenza fervida e da una nuova forza interiore.

Sagittario: il vostro temperamento è passionale, cari amici del Sagittario, ma attenzione a misurare bene le emozioni, altrimenti rischierete di "sperperare" la vostra passionalità. Vi ostinate a raggiungere un obiettivo che per il momento è lontano.

Capricorno: allargate i vostri orizzonti amorosi, il momento è proficuo per darsi alla pazza gioia e conoscere nuove persone in grado di stimolare i vostri sensi. L'ampiezza di vedute vi farà perlustrare nuove conquiste, guidandovi verso la persona giusta.

Acquario: avrete energia da vendere, cari amici dell'Acquario, quindi potrete spingere al massimo l'acceleratore dei sentimenti, il tempo è proficuo e i successi sentimentali arriveranno quando meno ve lo aspettate. Nel frattempo, dedicatevi a cose divertenti.

Pesci: il mistico Nettuno con il focoso Marte fa scintille e questa forma di sestile planetario potenzia in voi la sfera dell'ignoto. Sarete ricoperti da una carica magnetica che attrarrà un corteggiatore come una calamita: egli non dovrà più nuotare nel mare dei sentimenti, perché finalmente troverà un'ancora di salvezza in voi.