L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì approfondisce i transiti planetari fortunati, esortando ciascun segno zodiacale a intraprendere un cammino consapevole verso la felicità. Di seguito le seguenti previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di coppia di giovedì

Ariete: l'entrata della Luna nel vostro cielo vi procura amore e un affetto profondo nei confronti del partner. I momenti romantici non mancheranno di certo con questo accumulo planetario in cui risiede anche Mercurio, organizzate quindi una cena romantica, l'effetto sarà portentoso e lascerete il partner molto sorpreso.

Toro: il desiderio di imparare sempre cose nuove dalla vita vi aprirà a un approfondimento del rapporto di coppia che vi sarà utile per progredire. Non è detto che alcuni meccanismi nuovi non apportino sofferenza, ma sarà un passo utile per raggiungere la felicità.

Gemelli: un atteggiamento troppo impulsivo non giova alla relazione di coppia. Moderate quindi anche la schiettezza di dire ciò che pensate, spesso alcune frasi dette impulsivamente risultano affilate come coltelli. Consiglio: tenete a bada un'aggressività fuori dalla norma.

Cancro: in amore chiarite bene la situazione in coppia. A volte celando le cause di un disappunto coniugale, si trascinano delle tensioni che potrebbero essere annullate solo con un piccolo sforzo da parte di entrambi. Passate all'azione e prendete la situazione in mano, quindi, avrete fortuna.

Leone: approfittate ancora del transito di Mercurio in Ariete, favorevole per voi amici del Leone. Potrete dedicarvi ad approfondire una situazione che non va come dovrebbe, apportando i giusti chiarimenti.

Vergine: siete molto insicuri nei confronti dell'amore e vedete tutto nero intorno a voi, dipingendo un quadro negativo della situazione e prevedendo gli eventi in modo troppo pessimistico. Che ne dite di cambiare modo di fare e di avere una maggiore fiducia in voi stessi?

Previsioni astrologiche di giovedì

Bilancia: in coppia eviterete un chiarimento costruttivo, chiudendovi in un silenzio che nuoce ai rapporti amorosi. Mercurio e l'astro lunare in opposizione influenzano il vostro stato d'animo, tanto che non avrete voglia neppure di ascoltare i pensieri del partner.

Scorpione: non siate troppo gelosi e possessivi in coppia. Questo stato d'animo inquieto potrebbe innescare in voi dei dubbi circa la relazione a due, quindi moderate la smania di tenere sempre tutto sotto controllo, scacciando via i pensieri negativi.

Sagittario: Giove in trigono a Luna vi garantisce delle sensazioni appaganti in coppia, ma saranno velate sempre da una tensione minacciosa per la felicità di coppia. Ciò è dovuto a una quadratura di Marte e Nettuno che vi confonde, rendendo i sentimenti alquanto altalenanti.

Capricorno: la vostra situazione di coppia potrebbe essere influenzata da alcune problematiche che emergono nel lavoro e vi rendono eccessivamente nervosi. Va bene che gli incroci planetari non sono dei migliori, ma non lasciate minacciare la vostra serenità amorosa.

Acquario: Venere e Luna dal domicilio dell'Ariete sono una garanzia per voi amici dell'Acquario e potrete lasciarvi andare a un amore che è il frutto di sensazioni profonde e davvero romantiche. Non esitate a esprimere i vostri sentimenti al partner.

Pesci: ricercate il motivo di tanti battibecchi in coppia. Le cause potrebbero essere collegate a motivi monetari o a un'eccessiva gelosia che non vi consentono di approfondire il rapporto con serenità. Ancora un poco e risplenderà un cielo più fortunato per voi amici dei Pesci.