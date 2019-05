Le previsioni astrali di giovedì, dedicate a ciascun segno zodiacale, acquistano un fascino particolare per via dei transiti planetari favorevoli. La Luna entra in Ariete e beneficia anche il Cancro, l'Acquario, il Leone e il Sagittario. Di seguito l'Oroscopo dell'amore per i single che racchiude intriganti informazioni anche sugli altri simboli dello zodiaco.

Astri e oroscopo dell'amore per i single di giovedì

Ariete: tanto amore nel vostro cuore e lo esternerete al meglio, con Venere che si congiunge alla Luna proprio nel vostro cielo.

Via libera dunque all'amore, la vostra carica sensuale è al top e saprete esprimere al meglio i sentimenti che provate, con Mercurio ospite della vostra casa astrologica.

Toro: i transiti planetari vi spingeranno a raggiungere una consapevolezza nuova, frutto di un'approfondita apertura mentale. Questo meccanismo vi consentirà di aprirvi alle opportunità amorose con maggiore slancio. Procedete verso la strada che conduce alla felicità amorosa, con slancio.

Gemelli: una nuova audacia acuisce già la vostra energia marziana ed è quella derivante dalla Luna che dal domicilio dell'Ariete vi rende capaci di realizzare azioni che mai avevate pensato di mettere in pratica.

Procedete dunque, con coraggio, andando spediti verso la meta amorosa.

Cancro: di affetto ne avete in abbondanza e sono favoriti i rapporti con gli altri, allora che ne dite di partecipare a una festa? Potrete stare in compagnia di amici che contano e chissà che non troviate la persona giusta per voi, allontanando quella confusione emotiva tipica di una quadratura della Luna con i nodi lunari.

Leone: se siete alla ricerca di un nuovo amore che vi faccia battere di nuovo il cuore, non restate a casa ma uscite.

Tuttavia se proprio non vi va, potrete approfondire nuove conoscenze più 'moderne', dedicandovi all'approfondimento di amicizie svolte sul web.

Vergine: l'influsso nettuniano e quello marziano in quadratura si faranno sentire per voi nati sotto il segno della Vergine: sarete molto fermi nelle vostre opinioni, anche se presi da idee angoscianti, spesso infondate.

Buone opportunità amorose nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non ve la sentirete di intraprendere nuove storie d'amore, poiché chiusi in un blocco emotivo che non vi consente di esternare le sensazioni come dovreste.

Meglio quindi rimandare le conquiste amorose ad altri momenti.

Scorpione: in amore non riuscirete a capire se la sensazione che provate è attrazione fisica o qualcosa di più profondo e sentimentale. Prendetevi ancora un po' di tempo per capire bene questa nuova sensazione.

Sagittario: avete bisogno di lasciarvi alle spalle un passato ricco di tensioni ma non riuscite a voltare pagina. Che ne dite di stupire il vostro partner con una stuzzicante novità? Sarà un modo per smuovere un po' una situazione di stallo.

Capricorno: alcune emozioni discordanti non vi stimoleranno a proseguire in una storia che non vuole prendere il volo, allora rimandate il tutto a tempi migliori. I transiti planetari vi mettono a dura prova, ma mai dire mai in amore.

Acquario: molto legati agli affetti familiari, optate per un'uscita interessante per i sentimenti. Sono favoriti gli incontri sensazionali per voi amici dell'Acquario e potrete contare anche su aiuti benefici provenienti da amiche a voi vicine.

Pesci: una persona che vi piace molto, non solo fisicamente, ma anche dal punto di vista caratteriale, vi ha conquistato il cuore e sarà un interessamento crescente. Approfondite il tutto, sono in vista belle novità amorose per voi amici dei Pesci.