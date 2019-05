Una nuova settimana sta per iniziare, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo della settimana, da lunedì 13 a domenica 19 maggio 2019, per i dodici segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana, dal 13 al 19 maggio 2019, segno per segno

Ariete: sarà una settimana faticosa per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale, dove a partire dalla giornata di mercoledì potrebbero sorgere delle problematiche.

oroscopo della settimana..https://it.blastingnews.com/tempo-libero/2019/05/video/previsioni ... - blastingnews.com

Cercate di agire con cautela e diplomazia. L’amore potrebbe venir trascurato nel corso delle prossime giornate, ma nel week end potrete recuperare.

Toro: inizia una settimana ricca di emozioni e positività per il segno, che potrà concedersi dei momenti di svago e spensieratezza. Sarà un buon momento per i rapporti interpersonali e per l’amore. Grazie a Venere che da venerdì entra nel segno anche i nuovi incontri sono favoriti.

Gemelli: non sarà un inizio settimana dei migliori per il segno, vi sentirete nervosi e particolarmente irritabili.

Pubblicità

Dei contrasti potrebbero nascere all’interno dell’ambito lavorativo o della sfera familiare, tuttavia nella seconda metà del periodo ci sarà un miglioramento e alcune problematiche potranno essere risolte.

Cancro: con Saturno in opposizione al segno gli astri consigliano di essere molto prudenti nel corso di questa settimana, meglio evitare le discussioni e non cedere alle provocazioni. Marte entra nel segno nella giornata di martedì e questo vi farà sentire più sereni.

Leone: durante questa settimana il lavoro vi terrà molto impegnati, tuttavia non mancherà il tempo da dedicare all’amore. Secondo gli astri potrebbe esserci un cambiamento all’interno della sfera sentimentale e a qualcuno potrebbe non piacere. Il consiglio è di non tenersi tutto dentro, ma essere più aperti al dialogo e al confronto con il partner.

Vergine: continua l’ondata di positività che già nelle giornate precedenti ha accompagnato la Vergine.

Pubblicità

La nuova settimana vi offrirà la possibilità di portare a termine alcuni rapporti che non vi soddisfano più e qualcuno potrebbe raggiungere importanti successi all’interno della sfera professionale.

Bilancia: la nuova settimana si rivelerà leggermente sottotono per il segno, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici. Potreste non avere molto tempo da dedicare a voi stessi e alle persone care, poiché degli impegni lavorativi vi terranno molto occupati.

Pubblicità

Scorpione: la settimana potrebbe iniziare in maniera faticosa per lo Scorpione, lo stress accumulato nelle scorse giornate potrebbe farsi sentire. Nella giornata di mercoledì tuttavia ci sarà un netto miglioramento, recuperate le energie, potrete impiegarle nel raggiungimento di un obiettivo professionale da tempo ambito.

Sagittario: grande recupero per il segno, Marte non è più in opposizione, questo vi consentirà di recuperare le energie e l’ottimismo. Sarà una settimana vantaggiosa, qualcuno potrebbe iniziare un nuovo progetto di tipo lavorativo.

Capricorno: l’amore ricoprirà un ruolo centrale durante il corso di questa nuova settimana del mese di maggio, le problematiche nate nei giorni precedenti potranno essere risolte. Attenzione, però, a non essere eccessivamente polemici, scegliete con cura le parole da usare e contate fino a 10 prima di pronunciarle.

Acquario: le settimane precedenti non sono state prive di tensioni per i nati sotto questo segno zodiacale, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Dalle prossime giornate la serenità tornerà all’interno del rapporto di coppia, il consiglio è di essere sinceri e di chiarire con il partner tutto i punti che vi trovano in disaccordo.

Pesci: durante la settimana precedente qualcuno potrebbe aver accusato dei fastidiosi malesseri fisici, le cure intraprese però daranno i loro effetti già a partire dall’inizio della nuova settimana. Recuperate le energie, i Pesci potranno riprendere alcuni progetti, soprattutto lavorativi, lasciati in sospeso. Incontri favoriti per i single.