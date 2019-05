Il quinto mese dell'anno è giunto. Quali sono le previsioni astrologiche per i nati Sagittario per quanto riguarda il periodo di maggio 2019? Di seguito le stelle sul lato sentimentale, lavorativo e salutare, con anche suggerimenti per affrontare al meglio le giornate in arrivo.

Nel mese di aprile avete vissuto dei momenti di agitazione, non è stato semplice gestire le proprie energie, soprattutto nella prima parte del periodo. In campo lavorativo diverse le situazioni che sono cambiate, anche a livello familiare.

È stato importante saper gestire il lato economico, evitando spese di troppo. In campo amoroso, ci sono stati dei problemi da risolvere, particolarmente nell'ultima parte del periodo. Qualcuno non è riuscito a farsi comprendere e questo ha creato alcuni disagi all'interno della coppia.

Nel mese di maggio, a livello salutare è possibile che ci siano delle problematiche da affrontare e non sarà del tutto semplice gestire le cure. Ci saranno infatti dei momenti di stress da dover superare, in particolar modo nelle ultime settimane del periodo.

Molte saranno le situazioni da dover gestire nelle prime settimane e questo potrebbe creare tensioni a livello psicofisico. L'amore tornerà invece in primo piano, e con Venere favorevole per le prime due settimane, vivrete buone emozioni. Nel lavoro si potranno concludere affari ed accordi, il periodo maggiormente positivo per ottenere successo per i propri progetti sarà quello compreso nella terza settimana del mese. Scopriamo, di seguito, le previsioni dettagliate che riguardano il settore del lavoro e dell'amore per i nati Sagittario.

Oroscopo Sagittario: lavoro e amore nel mese di maggio

Come anticipato, il lato sentimentale sarà favorito in questo periodo. Dopo un periodo sottotono, vivrete un buon recupero, che vi consentirà di passare dei bei momenti con il partner. I single potranno fare degli incontri, soprattutto nei primi giorni del mese, con Venere dalla vostra parte. Chi è in attesa di conferme, le riceverà, non mancheranno anche risposte importanti. Il mese di giugno sarà lievemente agitato per il segno, è il caso dunque di fare il meglio in questo periodo positivo.

Nel lavoro sarà invece possibile, come anticipato, portare avanti i propri progetti e concludere collaborazioni che possono cambiare le situazioni in meglio. La scia di positività nel settore professionale proseguirà anche nel prossimo mese, quello di giugno, quando sarà possibile ancora una volta stipulare degli accordi positivi per la propria attività. Con Giove in transito, riuscirete anche ad effettuare delle migliorie ai vostri progetti.