L'Oroscopo settimanale propone come protagonisti i passaggi planetari di una Luna favorevole ed emotiva. Questi influssi sorprenderanno e coinvolgeranno i Gemelli, il Cancro, Leone e Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo settimanale

Ariete: la vostra settimana parte alla grande e potrete beneficiare di una congiunzione Sole-Luna dal domicilio dei Gemelli. In amore, sarete molto magnetici e intuitivi, poi a metà settimana il vostro atteggiamento potrebbe essere più nervoso, aggressivo ed eccessivamente litigioso, soprattutto in ambito lavorativo.

Toro: l'influsso di Mercurio in Cancro, nella giornata di mercoledì, smorza quel vostro desiderio di amare in modo rivoluzionario e vi sentirete in sintonia con sensazioni più serene. Cercate di tradurre questo benessere psichico in parole, manifestando il vostro amore all'amato o a un probabile futuro partner.

Gemelli: una languida Luna illuminerà il vostro cielo nella giornata di lunedì e vi conferirà uno spirito sognatore e curioso. Sogno e realtà si alterneranno grazie alla congiunzione dell'astro lunare con il Sole, miscelando anche inquietudine a concretezza.

L'oroscopo settimanale di inizio giugno.

Attenzione alla giornata di domenica, dove una Luna in quadratura potrebbe crearvi nervosismi.

Cancro: Mercurio entrerà nel vostro segno nella giornata di venerdì, accoglietelo con felicità e positivismo. La creatività non vi mancherà di certo e la potrete applicare in ambito lavorativo per ottenere successo. L'attaccamento alla famiglia e alle sensazioni sprigionate nel focolare domestico sarà forte.

Leone: gli ostacoli che incontrerete lungo il vostro cammino amoroso saranno facilmente superati grazie a un'intuizione conferitavi dalla Luna nelle giornate di lunedì e martedì.

Saranno favoriti i viaggi, anche quelli di lavoro, che promettono cospicui guadagni. Buono il fine settimana, caratterizzato della passione e del romanticismo.

Vergine: a inizio settimana il vostro atteggiamento sarà timido per via di un influsso poco favorevole di Sole e Luna. Già mercoledì questa sensazione si smorzerà, ma la giornata fortunata per l'amore sarà domenica, quando una Luna intuitiva e sensibile vi garantirà successi amorosi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: coltiverete molti interessi questa settimana, positivi per il lavoro, ma attenzione a non essere discontinui nel portarli avanti.

Verso il fine settimana potreste subire l'influsso di una quadratura dell'astro mercuriano con quello lunare, che sprigionerà un atteggiamento altalenante e passerete da un'eccessiva sensualità a un'apatia, con molta leggerezza.

Scorpione: sarete molto volitivi e temerari in questa settimana, tutta da dedicare al lavoro. Le iniziative non mancheranno e vi porteranno al successo, che raggiungerete soprattutto grazie alle vostre capacità mentali. Buone le relazioni sentimentali, anche se il fine settimana potrebbe essere teso a causa di una Luna in quadratura.

Sagittario: iniziate purtroppo una settimana leggermente pesante per via di un'opposizione lunare che si fa sentire. Non lasciatevi prendere dalla malinconia e da un atteggiamento poco costante nei confronti dell'amore, in coppia i rapporti potrebbero diventare tesi. Già venerdì questa sensazione passerà e potrete approfondire i sentimenti con maggiore slancio nel weekend.

Capricorno: nel fine settimana potrebbero manifestarsi delle problematiche in famiglia o una mancanza di intesa con il partner.

Una certa confusione non vi farà concentrare sui vostri progetti lavorativi come vorreste, ma questo scombussolamento emotivo si appianerà nella giornata di domenica.

Acquario: la settimana inizia bene con la Luna in Gemelli che vi garantisce splendide sorprese amorose. Voi single potreste incontrare l'amore tramite l'aiuto di un'amica e voi che siete in coppia potreste pensare a concepire un bebè. In ambito lavorativo, contate sulla vostra creatività.

Pesci: in questa settimana la vostra mente sarà influenzata da una quadratura Luna e Nettuno che vi renderà confusi, quindi soprattutto lunedì e martedì rimandate le decisioni importanti. Venerdì potrete esprimere le vostre idee in ambito lavorativo con maggiore decisione e intuizione. Buono l'amore nella giornata di sabato, ma attenzione a una domenica troppo nervosa.