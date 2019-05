L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale è ricco di consigli utili per approfondire le relazioni a due e raggiungere una sospirata serenità. Le previsioni astrali sono ricche di sorprese, tutte da condividere in coppia.

Previsioni astrali amorose dall'Ariete alla Vergine

Ariete: emotivi e piuttosto appassionati in coppia, sarete molto aperti a vivere i rapporti con slancio, approfondendo i sentimenti con comprensione e una riflessività acuta. L'amore vi regalerà grandi emozioni soprattutto nel weekend.

L'oroscopo dell'amore di coppia dal 6 al 12 maggio.

Toro: il vostro desiderio di rinascita, di uscire fuori dalla solita routine, rischia di cristallizzare le sensazioni di coppia, sfociando in un'apatia pericolosa per i sentimenti. Approfittate del transito di Mercurio nella vostra casa astrologica, benefico per attuare un dialogo costruttivo.

Gemelli: Luna e Marte, in stretto contatto nel vostro cielo già nella giornata di martedì, vi conferiscono passionalità e determinazione a raggiungere i vostri progetti amorosi.

La sensibilità lunare incrocerà i suoi poteri magici con la vitalità marziana e insieme realizzeranno una vera e propria rinascita amorosa per voi amici dei Gemelli.

Cancro: l'astro lunare vi darà una marcia in più nelle giornate di martedì e mercoledì. Potrete aprirvi ai rapporti amorosi con maggiore consapevolezza e intuizione, smorzando una sensazione di oppressione conferitavi da Venere e Saturno in quadratura. Anche Mercurio passerà in posizione di sestile rispetto al vostro cielo: potrete aprirvi a un dialogo riparatore.

Leone: il vostro comportamento nella relazione di coppia appare superficiale e incostante. Un atteggiamento distaccato e privo di stimoli non vi spinge a fare altro che attendere gli eventi. Una svolta l'avrete nel fine settimana quando la Luna, ospite nel vostro cielo, incrocerà i suoi influssi con Urano, ma in quadratura.

Vergine: non è un periodo florido per l'amore, cari amici della Vergine, alcuni nervosismi e tensioni latenti potrebbero salire a galla e creare tensioni in coppia. Andrà meglio nel fine settimana, quando potrebbero giungere belle sorprese.

Astri e oroscopo dell'amore di coppia dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la tensione di coppia si fa sentire per voi nati sotto il segno della Bilancia. Venere è in opposizione rispetto al vostro cielo e i blocchi amorosi sono evidenti. Tuttavia martedì, sabato e domenica avrete la Luna come alleata che vi renderà più sensibili e ricettivi alle effusioni.

Scorpione: attenzione a un Mercurio dirimpettaio rispetto al vostro cielo che vi rende incostanti nel vivere i rapporti amorosi.

Non abbiate paura a osare in amore, esponete le vostre zone ombra al partner e l'amore vi sorriderà.

Sagittario: l'opposizione di Marte si fa sentire per voi Sagittario e sarete molto stanchi e demotivati in coppia. Nel weekend uno squarcio di sereno sarà assicurato dalla Luna in Leone, che assumendo una posizione di trigono rispetto alla vostra casa astrologica, migliorerà l'intesa nella relazione amorosa.

Capricorno: se a inizio settimana sentirete forte il bisogno di approfondire con slancio il rapporto di coppia, verso il weekend la Luna, ospite nel domicilio del Cancro, vi renderà silenziosi in coppia. Apritevi quindi a un dialogo più spontaneo con il partner.

Acquario: la relazione sentimentale sarà davvero al top per voi nati sotto il segno dell'Acquario, Venere vi regalerà momenti indimenticabili da vivere in due con passione. Attenzione solo al weekend, quando delle incomprensioni potrebbero adombrare la vostra felicità.

Pesci: in questa settimana l'effetto di Marte e Luna in quadratura si farà sentire e vi sentirete stanchi e privi di stimoli. Non fatevi idee strane e negative sull'amore, ma cercate di approfondire le sensazioni a due, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì, quando l'astro lunare vi sarà propizio.