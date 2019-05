L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì approfondisce le relazioni a due in modo profondo, elargendo delle dritte utili per migliorare i rapporti amorosi. Le seguenti previsioni astrologiche sono ricche di novità, dedicate a ciascun segno dello zodiaco.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: in coppia, cercate di aprirvi a un dialogo costruttivo con il partner, esprimendo non solo a livello razionale ma anche emotivamente i vostri pensieri e le sensazioni. Venere insieme alla Luna vi sono propizi e avvieranno uno scambio di idee costruttivo per progredire.

Toro: quest'ansia di cogliere al volo nuove cose da fare, di cambiare in positivo la vita, ingloba anche la vostra relazione di coppia e vi fa prendere delle decisioni drastiche che produrranno i loro effetti in futuro. Attenzione, sono previsti tagli netti nelle storie d'amore.

Gemelli: Marte è costretto a relazionarsi con la sensibilità lunare dell'Ariete e potrebbe rendervi insicuri circa i sentimenti che provate. Vedrete fantasmi ovunque, che ne dite di scacciarli via, risvegliandovi da un incubo con fare consapevole?

Cancro: non lasciate che gli istinti prevalgano sulla ragione e arginate i nervosismi derivanti da difficoltà familiari.

Potrebbero ripercuotersi nella relazione di coppia, già messa a dura prova da una pesante quadratura di Venere.

Leone: cercherete qualcosa di nuovo e stimolante nel rapporto di coppia, poiché spinti da un'ambiguità fuori dagli schemi di un sestile Marte-Venere. Tra il narcisismo dell'astro venusiano e la carica esplosiva di quello marziano, il connubio sarà sorprendente.

Vergine: gli aspetti planetari sono ambigui per voi amici della Vergine e vi ritroverete ad avvertire una voglia di andare via, di contrastare la vostra inquietudine di coppia cambiando in modo drastico. Anche se il desiderio di diversità è forte, tuttavia non avrete la forza di uscire fuori dagli schemi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una girandola emotiva non smetterà di scombussolarvi e non saprete se fare affidamento sull'energia positiva di Marte o seguire una scia sfavorevole di Venere in quadratura. Prendetevi tutto il tempo che avete per riflettere sulle vostre sensazioni amorose.

Scorpione: i rovesci di situazioni non gestibili come vorreste, per via di un destino avverso che vi mette alla prova, vi creano irritabilità e un atteggiamento eccentrico in coppia. Attenzione dunque agli sbalzi d'umore e alle parole utilizzate come coltelli affilati.

Sagittario: la situazione amorosa in coppia è un tantino altalenante per voi Sagittario. Passerete da sensazioni sorprendenti ed eccitanti a una improvvisa di stallo. Forse dovrete prendere una decisione importante che coinvolga entrambi, nel frattempo che giungano transiti migliori.

Capricorno: vi sentirete molto incompresi voi amici del Capricorno in coppia e vi chiuderete in un silenzio che elimina ogni possibilità di chiarimento. Così non va, questo atteggiamento potrebbe essere dovuto anche a una scarsa stima di voi stessi.

Acquario: un rapporto amoroso senza il colloquio non può crescere e progredire con stabilità. Apritevi dunque a un dialogo costruttivo con il partner, magari potrete trovare dei punti d'incontro fino a ora a voi sconosciuti. Sarete molto sintetici ma profondi.

Pesci: molto sconfortati, non prendetevela con il partner per un nonnulla. Non è un brutto periodo per l'amore, dovete solo aprirvi di più alla passione e al romanticismo, vivendo la storia più nel profondo.