L'Oroscopo dell'amore per i single di venerdì si avvale dei transiti planetari favorevoli ed elargisce delle dritte che solo le previsioni astrologiche possono sottolineare. Queste premonizioni serviranno ad aiutare i segni zodiacali a raggiungere la felicità sentimentale.

I cuori solitari e l'oroscopo dell'amore

Ariete: non aspettate oltre, cari amici dell’Ariete, esprimete ciò che provate per una persona che vi ha conquistato il cuore. Mercurio vi è complice e vi rende molto ricettivi, aperti anche all'ascolto.

Toro: il Sole nel vostro cielo, più profondo e individuale, è in combutta con Urano che si apre al mondo con spirito innovatore e rigido. Sarete molto aperti ai cambiamenti e lo farete con una mente razionale e analitica. Avete voglia di sperimentare nuovi amori, questo è il momento giusto.

Gemelli: di energia ne avete da vendere, con Marte nel vostro cielo, tuttavia l'influsso lunare dal domicilio dei Gemelli si fa sentire e vi rende indecisi e troppo emotivi, per intraprendere un percorso amoroso tutto da sviluppare.

Che ne dite di rimandare a tempi migliori?

Cancro: questa instabilità emotiva, innescata dalla Luna e Venere in quadratura, non favorisce il progredire di nuove storie sentimentali. Cercate di bilanciare bene l'eccessiva sensualità a un atteggiamento lunatico che innesca sbalzi d'umore.

Leone: Marte dal domicilio dei Gemelli, vi spinge a prendere l'iniziativa in amore, Venere nel frattempo sarà molto ricettiva per le nuove storie sentimentali, smussando una certa aggressività nell'approccio. Il risultato sarà un corteggiamento morbido e intenso, il successo è assicurato.

Vergine: l'amore in questo periodo vi spaventa, anche se avrete voglia di cambiare la vostra posizione di single, non riuscirete a mettere in pratica le mosse giuste per attuare i vostri progetti. Vi confinerete così in un mondo fantasioso tutto vostro, lontano dalle minacce della vita.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la situazione non è delle migliori per voi amici della Bilancia, Venere e Mercurio sono in opposizione e vi provocano una chiusura sentimentale che vi fa ritirare in un silenzio malinconico.

Per fortuna c'è Marte che cerca di smuovervi con alcuni scossoni energetici.

Scorpione: attenzione a non lasciarvi prendere troppo da un'opposizione di Urano e Sole che vi rendono alquanto irritabili. La vostra lingua potrebbe essere troppo tagliente e i modi eccessivamente bruschi nei confronti di un ammiratore, il quale non aspetta altro che un vostro sì.

Sagittario: desidererete molto cambiare pagina, ma non sapete come agire per attuare i vostri progetti amorosi. Occorre un cambiamento decisivo che vi coinvolga nel profondo, che ne dite allora di chiedere consiglio a una persona a voi vicina?

Capricorno: l'influsso di Saturno in sinergia con la Luna, vi sveleranno stati d'animo peggiori di come sono in realtà, ecco perché vi sentirete eccessivamente depressi e soli.

Attenzione a non lasciarvi influenzare da questo atteggiamento negativo che nuoce al progredire di nuovi amori.

Acquario: puntate sulle parole per esprimere le vostre sensazioni e i sentimenti fluiranno nel verso giusto, riuscirete a scegliere le parole adatte per conquistare chi vi ha rapito il cuore. Aprendovi, potreste scoprire che anche chi vi ascolta ha vissuto le vostre stesse esperienze.

Pesci: se non avrete maggiore fiducia in voi stessi, non riuscirete a concretizzare i vostri sogni amorosi. Cercate una maggiore chiarezza circa i sentimenti che provate per una persona a voi molto cara, poi deciderete se procedere in questa splendida avventura.