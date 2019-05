Le previsioni astrali settimanali approfondiscono i transiti planetari giorno per giorno, elargendo delle dritte utili a gestire la relazione a due. L'Oroscopo dell'amore di coppia diventa così molto approfondito e ricco di contenuti.

L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'influsso di Marte dal domicilio del Cancro vi renderà piuttosto fiacchi e sentirete tutta la stanchezza di un lavoro molto faticoso. Cercate di recuperare il tempo perso in amore, approfittando delle giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna vi sarà favorevole.

Toro: utilizzate il magnetismo che vi conferirà la Luna nella giornata di domenica. L'astro d'argento incrocerà i suoi influssi con Urano e Venere, rendendovi magnetici e molto sensibili a vivere la storia amorosa, con slancio e passione. Sabato e domenica sarete molto affascinanti con la Luna ospite del vostro cielo.

Gemelli: alcune questioni verranno alla luce proprio in questa settimana e vi faranno capire veramente quali sentimenti provate per il partner.

Li approfondirete con slancio e consapevolezza, solo attenzione a scegliere bene le parole per esprimerli.

Cancro: la settimana inizierà alla grande per voi Cancro in coppia e sarà molto romantica, grazie a un trigono formatosi da Marte e Luna. A metà settimana alcune tensioni nervose veleranno il rapporto, ma tornerà il sereno nel weekend.

Leone: in questa settimana avrete l'impressione di essere giunti al capolinea della vostra storia sentimentale.

Le instabilità e gli scombussolamenti emotivi sono all'ordine del giorno e le delusioni potrebbero farvi prendere decisioni drastiche per la coppia.

Vergine: la vostra settimana si apre con uno scenario alquanto confuso nei confronti dei sentimenti. La Luna in opposizione già da lunedì, crea instabilità in coppia. Poi nel weekend questo effetto si smorzerà e i vostri rapporti saranno pieni d'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non lasciate che gli impegni di lavoro prendano il sopravvento sugli affetti.

Va bene dare il massimo di voi stessi per ottenere i meritati riconoscimenti, ma anche il partner reclama attenzioni e approfondendo i sentimenti potrete finalmente lasciarvi andare a un relax rigenerante.

Scorpione: l'influsso marziano, incrociando le sue energie con Nettuno, non produrrà effetti energici ma vi spingerà a svolgere un esame delle vostre sensazioni interiori. Capirete che non bisogna giudicare e sarete più empatici nei confronti del partner.

Sagittario: la Luna in Pesci a inizio settimana fa sentire i suoi effetti non molto producenti per l'amore poiché in quadratura e sarete molto suggestionabili e chiusi in voi stessi. La situazione migliorerà a metà settimana quando sarete più padroni delle sensazioni che provate.

Capricorno: il vostro rapporto amoroso è l'incontro dei vostri sentimenti e delle vostre idee. E' uno splendido periodo per l'amore, basato sulla comprensione e la consapevolezza.

A metà settimana potreste diventare un po' malinconici per via di problematiche scaturite in famiglia.

Acquario: mercoledì vivrete sensazioni amorose appassionate ma non siate troppo opprimenti nei confronti del partner e non impuntatevi troppo sulle vostre opinioni. Piuttosto lasciate campo libero anche a lui/lei, ricordando che le decisioni si prendono in due.

Pesci: i momenti di puro romanticismo saranno assicurati già da lunedì, quando una Luna sensibile si affiancherà a Nettuno e vi garantirà una fervida immaginazione, tutta da investire nella storia per renderla davvero speciale.