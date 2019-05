Le previsioni astrali dedicate alle relazioni a due settimanali di maggio approfondiscono le sensazioni amorose mediante i transiti planetari favorevoli. Il seguente Oroscopo dell'amore di coppia studia le relazioni a due di ciascun segno zodiacale.

L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Marte in opposizione a Plutone vi disturba un po' e potreste acquisire un atteggiamento temerario nei confronti dell'amore, a tratti imprudente.

Non siate troppo istintivi nella relazione a due, ma approfittate del fine settimana per riequilibrare le sensazioni a due in modo armonico.

Toro: il trigono di Venere e Luna a metà settimana favorirà l'approfondimento delle sensazioni amorose in coppia e sarà il trampolino di lancio per consolidare le storie d'amore. Sotto questo influsso, una convivenza potrebbe anche trasformandosi in matrimonio.

Gemelli: Marte, il pianeta della comunicazione, entrerà nella vostra casa astrologica a metà settimana e potrete aprirvi a un dialogo costruttivo con il partner.

Prendete voi l'iniziativa scrivendo messaggi romantici o lettere che esprimono chiaramente ciò che provate per il partner.

Cancro: Marte nel vostro cielo è una garanzia di successo e vi rende più dinamici e aperti all'approfondimento delle sensazioni di coppia. Sarete molto passionali e la vostra persuasione accattivante vi farà ottenere tutto ciò che volete dal partner.

Leone: l'astro venusiano non è in posizione favorevole per voi amici del Leone e la situazione di coppia potrebbe complicarsi notevolmente.

A completare un quadro già di negativo anche una Luna dirimpettaia, che nel fine settimana amplificherà il vostro nervosismo.

Vergine: non chiudetevi in voi stessi, nascondendovi in un angolo della vostra mente dove i pensieri prendono il volo, isolandovi però dal partner e spegnendo l'amore. Piuttosto affrontate le vostre emozioni, anche se negative, parlandone con il partner. Magari i vostri pensieri non sono così ombrosi come pensavate.

Novità stellari nelle previsioni astrali settimanali

Bilancia: il massimo trasporto emotivo e sentimentale lo otterrete nelle giornate di sabato e domenica, quando Luna e Sole incroceranno le loro energie positive e sensibili, regalandovi splendide ore in coppia, da vivere con slancio e armonia.

Scorpione: Venere dirimpettaia al vostro cielo astrologico, complicherà un tantino le relazioni di coppia e potrebbero comparire delle incomprensioni. Sarete molto chiusi al dialogo a inizio settimana, ma dovrete trovare un modo per sbloccare la situazione, parlando di più con il partner e cercando una via d'uscita in due.

Sagittario: puntate tutto sulle giornate di lunedì, venerdì e sabato che saranno fortunate per l'amore. Una Luna complice a inizio settimana vi renderà molto sensibili, poi nel weekend potrete lasciarvi andare a un romanticismo da fiaba.

Capricorno: questa settimana sarà molto faticosa in ambito lavorativo per voi nati sotto il segno del Capricorno, ma non permettete che l'eccessiva stanchezza pesi sulla relazione di coppia. Cercate di ritagliare un po' di tempo da dedicare all'approfondimento delle sensazioni di coppia.

Acquario: Venere non è del tutto favorevole per voi amici dell'Acquario, poiché in quadratura astrologica, ma il fine settimana potrete approfittare di una Luna favorevole che insieme al Sole vi inviterà a trascorrere maggior tempo con la persona amata, approfondendo le sensazioni in modo armonico.

Pesci: i transiti planetari son favorevoli: potrete approfondire le sensazioni a due con il massimo slancio. Venere, Marte e Luna vi saranno complici e daranno il massimo del romanticismo nella giornata di domenica.