L'Oroscopo dell'amore di coppia studia gli incroci planetari, dettando legge sui sentimenti grazie alle premonizioni fortunate. Le seguenti previsioni astrali di giovedì puntano così un riflettore sulle relazioni a due.

Previsioni astrali di giovedì

Ariete: sarete molto sentimentali in coppia, ma attenzione a non diventare eccessivamente possessivi nei confronti del partner. Il transito di Venere e Luna in quadratura risveglia in voi vecchi ricordi e vorrete rivivere le stesse emozioni vissute in passato.

L'oroscopo dell'amore di coppia 9 maggio.

Toro: vivaci in coppia, saprete come coinvolgere il partner trascinandolo con la vostra energia positiva. Siete determinati a portare avanti i vostri progetti amorosi, quindi non tralasciate nessun dettaglio e andate dritto verso la meta prestabilita.

Gemelli: nella relazione a due, chiedete un chiarimento e toglietevi un dubbio che vi tormenta. Potrete attingere a una maggiore chiarezza che beneficerà il rapporto di coppia e vi farà attuare la giusta strategia per raggiungere la felicità.

Cancro: in coppia sarete assetati di cose meravigliose, poiché molto sensibili ed emotivi nei confronti dei sentimenti. Non siate però insicuri nei confronti del partner e non lasciatevi imprigionare dalle vostre stesse emozioni.

Leone: l'orgoglio per voi amici del Leone è al primo posto e non retrocederete davanti alle difficoltà, combattendole con spirito rivoluzionario. Ma non ve la sentirete ancora di dare un taglio netto a una situazione amorosa che ormai sta al capolinea, dovrete prima superare le vostre insicurezze.

Vergine: socievoli e affabili, mancherete però di senso pratico in coppia e ciò potrebbe limitarvi nel profondo. Apparentemente sorridenti, detesterete un atteggiamento troppo pretenzioso da parte del partner, vi sentirete stimolati da un comportamento più creativo.

Le relazioni a due nell'oroscopo dell'amore

Bilancia: i vostri bisogni passano in primo piano nel rapporto di coppia e capirete che avete tralasciato troppo a lungo le vostre esigenze.

Non sarà un atteggiamento egoistico, ma un'esigenza di ritirarsi in solitudine per capire meglio voi stessi.

Scorpione: comprensivi e molto sensibili grazie agli influssi di una Luna in trigono, vi immedesimerete molto nei problemi del partner, sfruttando un'intuizione che solo l'astro lunare sa regalare. Sarete molto protettivi con l'amata/o, attingendo a un'esperienza passata che vi è servita come insegnamento per evolvere in positivo.

Sagittario: non siate frettolosi in amore e non pretendete tutto e subito.

I sentimenti vanno coltivati e i frutti potrebbero maturare in futuro. Nel frattempo, investite nelle sensazioni con fare sincero ed evitate di dire sempre di no, lasciando andare un atteggiamento rigido che nuoce alla relazione di coppia.

Capricorno: se siete nervosi e introversi nei confronti dell'amore non prendetevela con il partner, ma piuttosto analizzate il vostro comportamento, assumendovi le vostre responsabilità in coppia. Solo in questo modo riuscirete a progredire.

Acquario: non avrete paura di affrontare ciò che non va in coppia, anzi smuoverete un equilibrio monotono per aprirvi a un miglioramento progressivo della relazione a due. Andrete fino in fondo nelle questioni mai toccate prima d'ora, prendendovi le vostre responsabilità ed esigendole dal partner.

Pesci: Urano è in posizione favorevole con il vostro Nettuno e vi garantisce delle risposte ad alcune domande che sono rimaste in sospeso nella relazione a due. Sarà un momento decisivo per l'amore e la Luna vi sarà complice, conferendovi una spiccata sensibilità.