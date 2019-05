L'Oroscopo dell'amore per i single, dedicato alla quarta settimana di maggio, promette forti emozioni e novità amorose, tutte da approfondire nelle seguenti previsioni astrologiche settimanali.

Novità stellari nell'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di incanalare al meglio le energie non molto favorevoli di Marte e Plutone.

Pubblicità

Pubblicità

Gli aspetti planetari per questa settimana vi sfidano a manifestare chiaramente i vostri sentimenti, senza chiudervi in voi stessi. Approfittate della giornata di mercoledì quando Mercurio vi sarà complice.

Toro: sono in arrivo degli splendidi influssi venusiani e lunari nelle giornate di mercoledì e giovedì, che potrebbero favorire degli incontri amorosi fortunati. Storie appena sbocciate potrebbero diventare relazioni stabili. Apritevi a queste sensazioni forti e romantiche.

L'oroscopo dell'amore di maggio per i single

Gemelli: molto attenti dal punto di vista intellettivo, con Mercurio che entrerà nel vostro cielo già nella giornata di mercoledì, sarete anche molto convincenti e sosterrete i vostri progetti amorosi, portandoli avanti con fermezza. Prendete l'iniziativa in ambito sentimentale e comunicate apertamente ciò che provate per la persona amata.

Cancro: la settimana inizia in maniera splendida per voi amici del Cancro. Potrete contare su un sestile di Marte con Venere che vi garantisce amore.

Pubblicità

Molto sensibili e attraenti, sarete ricambiati e otterrete successo nelle vostre avventure amorose.

Leone: Venere e Urano in quadratura rispetto al vostro segno, creano qualche instabilità in ambito amoroso, ma potrete superarle al meglio puntando sull'influsso benefico di Mercurio e Sole che vi aprirà a un cambiamento positivo.

Vergine: la giornata di giovedì sarà particolarmente fortunata per voi amici della Vergine, poiché vedrà una Luna in Capricorno complice che in sinergia con Saturno, smorzerà la vostra irrequietudine e vi farà affrontare le nuove storie amorose con maggiore pazienza e riflessività.

Previsioni astrali settimanali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: inizierete la vostra settimana con una Luna sensibile, vostra alleata, che vi farà approfondire le opportunità amorose fortunate, indicandovi la via da seguire per raggiungere la felicità. L'astro d'argento vi sarà favorevole anche nel weekend e grazie anche a Mercurio, riceverete splendide novità amorose.

Scorpione: Venere e Mercurio a inizio settimana saranno opposti al vostro cielo e creeranno degli ostacoli che non faciliteranno l'avviamento di nuove storie.

Pubblicità

Ma già a metà settimana questi attriti si smorzeranno e potreste ricevere buone notizie in amore.

Sagittario: la vostra settimana inizia con una congiunzione di Giove e Luna che vi conferirà allegria e una forte apertura agli altri. Potreste ricevere una buona notizia da parte di una donna o un'amica. Verso metà settimana non perderete questo ottimismo, ma sarete più incostanti e superficiali nei confronti dell'amore.

Capricorno: non lasciatevi influenzare da alcuni pensieri vostri che sono negativi, forse a causa di attriti familiari che vi preoccupano e innescano un meccanismo cupo che non facilita l'approfondimento amoroso.

Pubblicità

Venere è in trigono rispetto al vostro cielo, quindi favorevole, allora che aspettate ad accantonare i cattivi pensieri e a procedere verso la felicità amorosa?

Acquario: se l'amore non vi sorride in questo periodo e crea qualche complicazione sentimentale, potrete puntare su un weekend splendido per via dell'entrata della Luna nel vostro cielo. L'astro d'argento illuminerà il valore dell'amicizia e potrete uscire in compagnia, a caccia di avventure amorose.

Pesci: Marte vi conferirà la carica energetica giusta per attuare i vostri progetti amorosi, con determinazione e un pizzico di aggressività. Anche il pianeta dell'amore è in posizione favorevole, quindi gli incontri amorosi di certo non si faranno attendere.