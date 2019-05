Venere, Luna e Marte in una nuova posizione astrologica si impegnano a portare avanti i sentimenti, elargendo delle dritte nell'Oroscopo dell'amore di coppia. In sinergia con gli altri pianeti, le previsioni astrologiche segno per segno diventano moto profonde e consapevoli.

Pubblicità

Pubblicità

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: non lasciatevi prendere da scatti d'ira provocati da una quadratura di Plutone e Marte. Avvertirete delle tensioni con l'amata/o e ciò avviene perché si scontrano le energie del vostro ego con le opinioni del partner. Cercate di direzionare questa carica dirompente nel verso giusto.

Toro: il romanticismo in coppia è assicurato da Venere nel vostro segno e Sole. Non mancheranno momenti di passione tutti da condividere in due, puntando anche su una carica energetica marziana che dal cielo del Cancro, vi garantisce sensazioni piuttosto trasgressive.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 18 maggio.

Gemelli: nel vostro quadro astrologico, ritroverete solo una quadratura di Giove e Nettuno che fa crescere in voi il desiderio di evadere in un mondo fantasioso. In questo mondo fatato non vedrete i problemi collegati alla realtà e vi avventurerete in territori nuovi e inesplorati.

Cancro: guardando la vostra storia amorosa attraverso i raggi rossi di Marte, deciderete di seguirne l'influsso energico e niente e nessuno potrà fermarvi, nemmeno i riflessi argentati di una Luna in trigono.

Pubblicità

Attenzione a non farvi trascinare eccessivamente da questo fiume emozionale in piena.

Leone: la quadratura di una Luna opposta al Sole si fa sentire e vi rende molto gelosi e possessivi nei confronti del partner. Rabbia e amore si scontreranno pericolosamente, innescando passioni intense che solo voi potrete smorzare ritrovando un equilibrio costruttivo.

Vergine: il vostro atteggiamento in coppia sarà emozionale ma anche ragionato. Anche se molto coinvolti sentimentalmente, non lascerete che il partner calpesti le vostre opinioni. Piuttosto cercherete di portare avanti le vostre idee, con determinazione ed evitando conflitti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nella relazione a due non promettete ciò che poi non riuscite a mettere in pratica. Uno stato d'animo irritato da situazioni irrisolte, covate in voi stessi, vi rende particolarmente nervosi. Cercate quindi di esternare questi pensieri, parlandone con il partner.

Scorpione: in coppia escluderete sensazioni superficiali e sentirete forte il bisogno di approfondire la vostra emotività in due.

Pubblicità

La Luna nel vostro segno crea il bisogno di sondare i sentimenti e anche lo stato d'animo del partner non avrà segreti per voi.

Sagittario: non siate troppo polemici in coppia e non approfondite fino allo sfinimento dei concetti che poi risultano inutili per il benessere della vostra relazione. Marte vi aiuterà a cambiare atteggiamento nei confronti dell'amore, garantendovi la carica energetica giusta.

Capricorno: puntate tutto su una Venere in trigono che smorza l'influsso sfavorevole di Marte in opposizione.

Pubblicità

Non covate dentro voi rancori che si ripercuotono nelle relazioni a due, creando attriti che potrebbero essere superati attingendo a maggiore tranquillità.

Acquario: i transiti planetari ingarbugliano le loro energie, confondendovi e complicando la relazione di coppia. Siete in cerca di nuove emozioni e quelle attuali non vi soddisfano. A sottolineare questo stato emotivo ci 'mette lo zampino' una Luna gelosa.

Pesci: la carica esplosiva e focosa di Marte si fa sentire in coppia e darete campo libero alle emozioni forti. La Luna diventa complice di questo rinnovamento amoroso e le vostre idee saranno portate avanti con determinazione.