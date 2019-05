La giornata di giovedì 9 maggio vedrà l'amore fare capolino in tutte le sue svariate forme per alcuni segni, a cominciare dai Gemelli, dal Capricorno e dal Cancro: ci sarà tanta passione ma anche molta voglia di dialogare e confrontarsi, soprattutto con la propria dolce metà. Il Leone dovrà fare molto per mantenere la propria relazione intatta. Meglio invece la Vergine e la Bilancia, le quali vorranno stare sapientemente sulle sue per il momento.

L'oroscopo di giovedì 9 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: anche se la salute risulta alquanto buona, dovete fare qualcosa per quel piccolo malessere che vi impedisce di portare a termine determinati lavori.

Vi conviene essere più attenti all'alimentazione.

Toro: il partner vi rimprovera troppo spesso, soprattutto per le vostre assenze o comunque per la vostra distrazione. Se non volete fraintendimenti cercate di spiegare che non pensate a qualcun altro.

Gemelli: avete finalmente modo di essere più disinibiti con il partner e anche molto più spontanei nell'intimità. Il lavoro potrebbe mettervi qualche bastone fra le ruote nella gestione dell'organizzazione.

Cancro: dialogare con il partner si sta dimostrando meno traumatico di quanto credevate, quindi cercate di esporre i vostri pensieri senza lasciarvi sopraffare dall'imbarazzo e dalla troppa riservatezza.

Leone: dovete assolutamente fare qualcosa di concreto per mantenere stabile la vostra relazione, altrimenti rischia seriamente di collassare. Ricordate che i rapporti difficilmente si possono ricucire.

Vergine: un film vi rasserena molto di più che stare in mezzo alla gente. L'allergia alle persone moleste si sta facendo sentire, ma sarebbe meglio invitare un amico stretto per confrontarvi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro vi ha spossati parecchio ed è arrivato il momento di osare.

Che sia un viaggio oppure dello shopping sfrenato, dovete assolutamente svagarvi e farvi due risate sui vostri dubbi passati.

Scorpione: un po' di nostalgia vi rende alquanto nervosi, ma la vicinanza con il partner vi favorirà la tranquillità in serata. Già che ci siete, lasciate il lavoro da parte per un po', potete permettervelo senza sensi di colpa.

Sagittario: una lite fra amici verrà sedata proprio da voi e dalla vostra capacità di mettere d'accordo entrambe le parti. Un insuccesso in ambito lavorativo però potrebbe mettervi seriamente in crisi.

Capricorno: vi sentite romantici questo giovedì, e farete qualcosa di altrettanto dolce al partner. Cercate però di non essere troppo melensi, piuttosto cercare di essere un po' più presenti nella vita dei vostri cari.

Acquario: un collega vi farà dei dispetti nel pomeriggio, ma avrete il morale risollevato da una sorpresa che non vi aspettavate minimamente. In amore pensate fino a dieci prima di agire.

Pesci: siete sulla cresta dell'onda per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma fate attenzione alle troppe pause che vi concedete.

Il tempo è denaro, no? Quindi datevi da fare senza pensare troppo alle faccende personali.