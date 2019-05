Nuovo fine settimana in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano le giornate di sabato 11 e domenica 12 maggio 2019. Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: bel weekend per i nati Ariete, in questo periodo potrete farvi avanti per approfittare delle situazioni che si presentano. In arrivo anche cambiamenti lavorativi.

Toro: Luna contraria nel fine settimana, in queste giornate è il caso che facciate attenzione ai gesti che decidete di compiere, forse anche per la stanchezza accumulata.

Oroscopo del weekend per tutti i segni

Potrebbero nascere delle incomprensioni che porteranno ad aggressività.

Gemelli: potrete sistemare delle situazioni in questi giorni, cercate di chiarire delle problematiche. In campo amoroso, potreste fare degli incontri interessanti soprattutto nella giornata di sabato.

Cancro: cercate di mantenere la calma nel weekend, sia sul lavoro che in amore qualcuno potrebbe decidere di farvi saltare i nervi. Non mancheranno delle perplessità in ambito professionale, situazioni complesse da gestire.

Leone: in questo periodo del mese riceverete delle particolari mansioni, portatele avanti senza dover discutere con i collaboratori di questioni riguardanti il vostro ruolo nell'azienda. In amore, è possibile che ci siano dei problemi legati al passato e questo non consente di proseguire serenamente la vostra relazione.

Vergine: sono in arrivo delle buone novità, bel momento di ripresa per il segno. Qualcuno sarà chiamato a fare delle scelte che possono rivelarsi importanti. Nella giornata di domenica, in campo lavorativo, vedrete risolversi una situazione che sembrava impossibile da sistemare.

Bilancia: se dovete fare delle scelte, fatevi avanti. In questo weekend potreste però sentirvi stanchi, cercate di recuperare il massimo delle energie.

Scorpione: incomprensioni nate precedentemente, nel fine settimana potrebbero essere definitivamente chiarite. Cercate di dimenticare ciò che è accaduto nel passato e portate avanti le nuove situazioni. Nella giornata di domenica potrebbero arrivare delle notizie importanti anche in ambito lavorativo.

Sagittario: i pianeti sono dalla vostra parte per questo motivo potrete anche superare dei momenti difficili. In campo amoroso, potrebbero esserci degli incontri particolarmente positivi.

Capricorno: le stelle sono per voi positive, sia in amore che in campo professionale potrete farvi valere e esprimere le vostre idee, riscontrando successo.

Acquario: tenete sotto controllo il lato economico, ultimamente ci sono state delle spese e per questo motivo è il caso di recuperare la situazione.

In amore, un'amicizia potrebbe rivelarsi un problema.

Pesci: in amore state vivendo un periodo confuso, cercate di fare chiarezza in voi stessi. Nella serata di sabato potreste sentirvi stanchi.