L'Oroscopo dell'amore per i single utilizza i transiti planetari fortunati per elargire dritte utili a consolidare nuovi rapporti amorosi. Le previsioni astrali di venerdì segno per segno diventano così molto promettenti.

I cuori solitari e le previsioni astrali di venerdì

Ariete: assumerete un atteggiamento determinato in ambito affettivo proprio per il bisogno di essere amati o di attirare attenzioni da una conquista amorosa che vi ha rapito il cuore.

L'oroscopo dell'amore per i single, 10 maggio.

Toro: Sole e Mercurio unificano le loro energie e in collaborazione con l'astro uraniano, aprono i vostri orizzonti verso nuove conoscenze, benefiche per fare sbocciare nuovi amori. Siete in piena progressione per cambiare il vostro status da single a felicemente impegnati e nessuno potrà fermarvi.

Gemelli: Marte vi conferisce energia intellettuale tutta da investire al meglio per raggiungere i vostri obiettivi amorosi. Cercate di stabilire quali sono le vostre priorità, identificando la strategia che vale la pena di essere portata avanti.

Cancro: splendide le sensazioni avvolgenti che si condividono in famiglia, amplificate dalla Luna nel segno, ma dovrete uscire più spesso, andando incontro all'amore. Se resterete a casa, vi perderete splendide opportunità.

Leone: Venere e Giove in trigono sono vostri alleati, garanzia di successo in amore. Dovrete essere solamente più aperti a un dialogo costruttivo e tutto andrà come desiderate. Una maggiore comunicazione con un futuro partner sbloccherà una situazione in bilico e i vostri modi affascinanti colpiranno dritto nel segno.

Vergine: non siate troppo pigri o passivi nei confronti dell'amore. Piuttosto lottate con determinazione, per realizzare i vostri progetti amorosi. Anche se Marte in quadratura non vi garantisce l'input per passare in azione, potrete contare sempre su una Luna favorevole.

Le stelle e l'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non accantonate i vostri sogni anche se la sfera affettiva non è del tutto tranquilla per voi amici della Bilancia.

Una Venere dirimpettaia e quindi in opposizione vi mette i bastoni tra le ruote, ma difendete a spada tratta i vostri ideali amorosi, sfidando con coraggio l'astro dell'amore.

Scorpione: puntate sul'appoggio degli amici che contano, potrebbero aiutarvi a sbloccare una situazione amorosa che non riesce a prendere il volo. A volte affidandosi ai consigli giusti, individuerete quale strada intraprendere per raggiungere l'amore.

Sagittario: non esagerate nel mettervi in mostra, seguendo un malcontento che è direttamente collegato alla vostra irrequietezza.

Riequilibrate il vostro stato d'animo nei confronti dell'amore e siate più sereni, senza stressarvi più di tanto per dimostrare quanto valete. Le persone che vi conoscono già sanno le vostre qualità.

Capricorno: provate a guardare le difficoltà sotto una luce diversa e con maggiore positività, solo così potrete superare le avversità con facilità. I pianeti vi esortano a riflettere sulle vostre opportunità in base alle vostre aspettative e al vostro stato d'animo.

Acquario: sintonizzati con il mondo che vi circonda, vi aprirete ai rapporti amorosi con maggiore slancio, puntando soprattutto sulla gentilezza. La vostra simpatia combinata a una sensualità fuori dal comune, saranno le vostre armi vincenti per le conquiste amorose.

Pesci: contate su un intuito capace di rivoluzionare la vostra vita. Urano dal domicilio del Toro vi è complice e vi sprona a seguire i vostri istinti amorosi, frutto anche del potere nettuniano. Potreste così trovarvi al posto giusto nel momento giusto.