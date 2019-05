L'Oroscopo di mercoledì è ricco di novità stellari, tutte da approfondire nelle previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: i vostri rapporti sentimentali riflettono la vostra confusione interiore e vivrete le sensazioni amorose in modo molto impetuoso.

Cercate una relazione basata sull'affetto e la comprensione reciproca, ma la troverete solo allontanando le vostre insicurezze. Alti e bassi sul lavoro.

Toro: è previsto un cambiamento radicale nella vostra vita, che potrebbe interessare il lavoro o l'amore. Il Sole nel vostro cielo vi garantisce energia vitale e dinamismo, Urano vi apre all'inatteso e in ambito sentimentale i colpi di fulmine sono assicurati. Buone notizie in ambito lavorativo.

Gemelli: l'influsso dinamico di Urano subisce l'aggressività di Marte nel vostro segno e vi fa affrontare il lavoro in modo impulsivo. Molto sicuri di voi, primeggerete in ambito professionale, agendo ancor prima di averci pensato. In amore, cercate di incanalare questo 'surplus' energetico in modo costruttivo.

Cancro: l'influsso venusiano in quadratura vi fa vivere la sfera affettiva in modo intenso ed emotivo. Spesso alcuni di voi non saranno soddisfatti della propria relazione amorosa, proprio perché in cerca di sensazioni travolgenti e dell'amore ideale.

Per essere felici dovrete scendere a compromessi con il partner. Cercate un maggiore equilibrio anche in ambito lavorativo.

Leone: le vostre scelte lavorative sono influenzate da un'eccessiva emotività, frutto dell'influsso lunare dal domicilio della Vergine. Tutto ciò provoca rallentamenti nel lavoro, quindi cercate di arginare queste incertezze e paure che vi impediscono di prendere decisioni definitive anche in amore.

Vergine: il trigono Luna e Urano spingerà quest'ultimo a tenere conto delle emozioni, cercando di sfruttarle al meglio.

la Luna gli suggerirà di fidarsi, ma quest'astro diffidente nei confronti del destino si lascerà andare alle emozioni a tratti, vivendo nel presente e limitando alquanto il futuro.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ricercate nuovi stimoli per sentirvi vivi e risvegliate le pulsioni amorose, un po' in stallo in questo periodo. In ambito lavorativo avvertirete la stessa inerzia, come un'incapacità di prendere le decisioni al volo, forse per via della vostra insicurezza.

Scorpione: le difficoltà collegate al vostro lavoro derivano da una scarsa integrazione dell'essere con l'agire. Stenterete a capire qual è il momento giusto e ciò vi provoca insoddisfazione. In amore, accettate le novità che giungono improvvise, preparandovi a giocare d'anticipo.

Sagittario: cercate di credere maggiormente in voi stessi e di mettere in pratica il vostro operato con successo. Forse una sorta di immobilismo non vi fa muovere verso la felicità, dovrete dosare alla perfezione i tempi di reazione e azione.

Capricorno: siete molto immersi nel presente e vivete le sensazioni amorose con creatività e forte slancio vitale. Urano incrocia le sue energie con Plutone e vi propone uno scenario inatteso, tutto da scoprire lasciandosi andare alle novità. Scoprirete amori fuori dagli schemi e sul lavoro, sarete fortunati solo se coglierete le occasioni al volo.

Acquario: siete molto aperti a una trasformazione che rivoluzioni la vostra vita in tutti i sensi. Potreste decidere di partire e di vivere avventure intrepide e travolgenti o sognare a occhi aperti con eccessiva fantasia, sempre però uscendo fuori dagli schemi prestabiliti.

Pesci: Urano dal cielo del Toro smuove lo spirito sognatore di Nettuno, signore della vostra casa astrologica, costringendolo a diventare più concreto e passare all'azione con fattibilità. Quindi cavalcate l'onda del destino prima che questa vi travolga, ottenendo successi sia nel lavoro che in amore.