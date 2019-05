In arrivo una nuova giornata per tutti i segni zodiacali. cosa prevedono le stelle e l'Oroscopo di mercoledì 15 maggio? Ecco di seguito l'oroscopo sull'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: giornata interessante in campo sentimentale.

Pubblicità

Pubblicità

Prestate comunque attenzione perché a causa della Luna in opposizione, potreste anche fare dei passi falsi, soprattutto in ambito lavorativo.

Toro: cercate di affrontare le situazioni con calma, vi sentite agitati in queste giornate e per questo motivo potreste rovinare dei momenti per voi importanti. Cercate di risolvere i problemi riguardanti il vostro rapporto di coppia.

Gemelli: abbiate pazienza soprattutto in campo lavorativo, in queste giornate dovrete valutare alcune situazioni ed essere forti per scegliere quale strada intraprendere.

Oroscopo 15 maggio: la giornata

Qualcuno potrebbe anche ricorrere ad azioni legali.

Cancro: giornata di recupero, potrebbero arrivare delle belle sorprese che riguardano il settore sentimentale. Nel lavoro, potrete risolvere dei problemi.

Leone: i nati sotto questo particolare segno in questa giornata potrebbero decidere di valutare bene le persone da cui sono circondate e scegliere quelle più importanti, ma anche utili. Cercate di non pretendere troppo.

Vergine: procede il momento favorevole per voi, nei prossimi giorni, con la Luna dalla vostra parte, riuscirete a fare degli importanti passi avanti. In questa giornata, in campo lavorativo, dovrete prestare molto impegno.

Pubblicità

Astrologia del giorno 15 maggio per tutti i segni

Bilancia: se desiderate portare avanti la vostra relazione con molto impegno, cercate di essere sinceri ed esprimete solo ciò che realmente provate. In campo lavorativo potrebbero arrivare delle nuove proposte, valutatele prima di dire di sì.

Scorpione: qualcuno potrebbe decidere di porre termine alla propria relazione, troppi sono gli scontri dell'ultimo periodo e per questo motivo potrete decidere di andare avanti per la vostra strada.

Nuove collaborazioni riguardano il campo professionale.

Sagittario: sarà una bella giornata per voi, soprattutto in campo amoroso, riuscite a fare ordine e ritrovare quell'equilibrio che da tempo ricercate. I single potrebbero fare anche degli incontri.

Capricorno: vi sentite incerti in questa giornata, cercate di guardarvi dentro e comprendere quali sono le vostre priorità. Sia in campo lavorativo che amoroso, cercate di vivere le situazioni in modo più sereno.

Pubblicità

Acquario: giornata sottotono per voi, vi sentite agitati e potrebbero nascere delle tensioni in campo lavorativo. Ci sono delle preoccupazioni che riguardano il settore finanziario.

Pesci: in questo momento avete molte responsabilità che vi creano delle ansie complesse da gestire. Non temete, riuscirete a superarle con la fine del mese.