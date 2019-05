Gli astri diventano complici della fortuna di ciascun segno zodiacale nelle previsioni astrali di domenica. L'Oroscopo approfondisce i sentimenti e le opportunità di ciascun simbolo dello zodiaco, in modo perspicace e risolutivo.

Astri e oroscopo di domenica dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'influsso di Venere dal domicilio del Toro, posizionato vicino a voi, si fa ancora sentire e punterete su un approfondimento amoroso che sia più ragionato e intelligente.

Pubblicità

Pubblicità

Le vostre capacità intellettive diventeranno un'arma di seduzione per voi single, mentre voi in coppia approfondirete in modo romantico la relazione a due.

Toro: il transito favorevole di Venere e Marte rende la vostra relazione amorosa più stabile. Voi che siete single cercherete una storia, poiché spinti dal bisogno di risvegliare e approfondire le sensazioni a due. Sosterrete le vostre idee con decisione e sarete fermi e convincenti.

Gemelli: le vostre sensazioni sono filtrate dai raggi argentei della Luna in Scorpione.

L'oroscopo di domenica 19 maggio.

Dopo un'analisi illuminante scoprirete che dovrete apportare alcune modifiche al vostro comportamento, piccoli cambiamenti che gioveranno alla coppia.

Cancro: buono l'amore per voi amici del Cancro, con Marte che incrocia le sue energie dirompenti con il domicilio del Toro. Potrete contare su un amore più dinamico e approfondito, poi Mercurio vi farà individuare le occasioni favorevoli, tutte da cogliere al volo per ottenere successo.

Leone: come avete investito le vostre energie nel lavoro, così dovrete approfondire la sfera affettiva che ha bisogno di maggior coinvolgimento da parte vostra.

Pubblicità

Noterete che trascorrendo maggior tempo in famiglia o con il partner ne uscirete rigenerati.

Vergine: afferrate al volo le occasioni propizie, l'influsso Marziano vi aiuterà a trovare un modo di esprimere e attuare le vostre idee, ottenendo successo e concretizzando i vostri progetti. Sono previsti dei cambiamenti improvvisi in amore.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se le cose si complicano in amore e i litigi si fanno sentire, provate a trovare la causa di questo malessere.

Forse tutto ciò potrebbe essere collegato a questioni finanziarie e incomprensioni, direttamente proporzionate al modo di condividere gli averi in due.

Scorpione: la Luna nel vostro cielo è dirimpettaia a Urano e questa elettricità che si sprigiona innesca dei cambiamenti che avverranno in maniera fulminea, rovesciando i vostri schemi prestabiliti. Questo transito, che risveglia un desiderio di indipendenza, potrebbe essere anche molto liberatorio.

Pubblicità

Sagittario: il lavoro vi ha affaticato molto, quindi potete approfittare di un break per rilassarvi e dedicarvi al vostro benessere. Praticate yoga o dedicate maggior tempo alle amicizie, organizzando uscite terapeutiche e divertenti.

Capricorno: l'amore vi coinvolgerà in modo intellettivo, fisico ed emozionale, rendendo più intensa la vostra relazione di coppia. Voi single potrete contare su una Venere favorevole che incrocia le sue energie con Plutone e vi farà captare la persona giusta per voi.

Pubblicità

Acquario: l'aspetto di quadratura di Urano con la Luna in Scorpione vi rende molto desiderosi di cambiare la vostra quotidianità, seguendo una spinta che vi catapulta sulle ali della libertà. Avete bisogno di vivere sensazioni forti in amore, non importa se le relazioni poi potrebbero essere burrascose.

Pesci: molto sensibili nei confronti di tutto ciò che vi circonda, sarete piuttosto intuitivi nei confronti del partner o degli amici. Questa sensibilità speciale vi farà approfondire i pensieri, inoltrandovi al di sotto della superficie e sarete leader nel risolvere eventuali attriti.