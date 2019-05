Per voi nativi del segno del Leone nel mese di giugno ogni cosa aumenterà: i successi, le amicizie, le opportunità di sfoggiare la vostra intraprendenza. Però con questi aspetti inevitabilmente aumenterà anche la sensazione di aver avuto poco appagamento, poca soddisfazione.

Pubblicità

Pubblicità

Volete di più di quanto riuscite ad afferrare, ma non ci riuscite. Dovreste quindi focalizzarvi su ciò che non avete rispetto a ciò che è già in vostro possesso, e da questa categoria non mancano nemmeno quelle sensazioni che fanno battere il cuore. Dovete comprendere che potrete sviluppare e godere di quello che è già di fronte a voi.

Amore e affetti

L'interno della coppia nel mese di giugno si presenterà alquanto stabile e senza turbolenze. Vi completate a vicenda, come se foste due pezzi che sanno formare un incastro perfetto, quindi l'inizio dell'estate non farà altro che andare a gonfie vele, fra passionalità e sentimento.

Per voi single le conquiste non saranno difficili, ciò che invece si presenterà alquanto puntiglioso è la “selezione” che farete della vostra metà ideale: il vostro compagno deve rispecchiare la vostra stessa personalità e non deve in alcun modo essere “diverso” da voi. L'impresa sarà ardua, ma non impossibile, dal momento che il segno che più si avvicina al vostro modo di essere è senza dubbio il Capricorno.

Oroscopo giugno, Leone: aumento di intraprendenza

Lavoro e studio

Il vostro lavoro sarà più solido rispetto al mese di maggio, i colleghi più collaborativi ed il capo meno intransigente. Le finanze scaturite dagli incarichi precedenti vi frutteranno parecchio: insomma, non potrebbe andare meglio di così. Anche se non ne sentite il bisogno, sarà necessario prendervi qualche giorno di pausa per mitigare lo stress accumulato, perché potrebbe arrivare il momento in cui sentirete troppa pressione, ed essere così sul punto di scoppiare dal nervosismo.

Pubblicità

Evitate questi eccessi, e anche le relazioni interpersonali andranno meglio.

La ricerca di lavoro per voi potrebbe risultarvi abbastanza difficile proprio a causa della vostra personalità puntigliosa. Non vi andrà bene niente, o comunque anche se dovreste trovare il lavoro che corrisponde alle vostre esigenze, troverete un qualcosa che non va. Distendetevi, e cogliete le occasioni così come arrivano senza farvi troppi problemi inesistenti.

Voi studenti del Leone invece sarete troppo adagiati sugli allori. I successi agli esami precedenti vi hanno un po' cotto, tanto che al momento troverete moltissima difficoltà di concentrazione e poca voglia di rimanere svegli un po' più a lungo per terminare le pagine che vi sarete prefissati.

Meglio non saltare le ore di studio più del dovuto.