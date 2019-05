L'Oroscopo di domani 23 maggio 2019 riprende con nuove predizioni astrali su amore e lavoro, quest'oggi improntate sulla giornata di giovedì. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti del 23 maggio? Come sempre a fare la differenza, tra i vari simboli rappresentanti lo zodiaco è l'Astrologia, di norma applicata alla vita quotidiana.

Bene, partiamo immediatamente con l'anticipare qualcosa di concreto in merito ai sei segni sotto analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A risultare vincenti nelle questioni di cuore e/o di lavoro Toro e Gemelli, ambedue super-favoriti nel periodo e meritatamente classificati a cinque stelle. Invece, poco o nulla avranno da sperare coloro non appoggiati da efficaci situazioni planetarie. Secondo le previsioni zodiacali del 23 maggio ad avere il frangente abbastanza out saranno Vergine e Cancro, il primo valutato 'sottotono' mentre l'altro considerato con il simbolo del 'ko'. Scopriamo di più andando a mettere in risalto le intenzioni degli astri, ovviamente subito dopo la nuova classifica stelline.

Oroscopo di domani 23 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Classifica stelline 23 maggio

Pronti a soddisfare la vostra curiosità nel voler sapere come evolverà la giornata del 23 maggio? Ovvio che sì, dunque a fare da tramite tra voi e l'Astrologia sarà la nuova classifica stelline, quest'oggi improntata sul prossimo giovedì. Nelle prime posizioni, secondo quanto annunciato dalle previsioni zodiacali di oggi, troviamo meritatamente il Toro assieme ai Gemelli. A seguire, entrambi classificati a quattro stelle, Ariete e Leone. Chiudono il giro in coda al gruppo Vergine e Cancro.

A seguire il riepilogo condensato:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Ariete, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Cancro.

Oroscopo giovedì 23 maggio, l'amore e il lavoro

Ariete - Partirà non troppo male il periodo per voi Ariete, ma nemmeno sarà da ritenersi tutto 'a gonfie vele'. Questo vostro giovedì di metà settimana, diciamolo pure, avrete a che fare con una giornata sì bilanciata, ma assolutamente non esente dai soliti problemi e problemini a cui siete abituati da un pezzo.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, quel vostro ultimo progetto potrebbe risultare molto convincente e facile a realizzarsi: sarà importante iniziarlo, se non immediatamente almeno in tempi brevi. Single, non perdete tempo con chi non è capace di stare in sintonia con voi: la Luna in Acquario sarà la vostra migliore amica, vi favorirà e sarete voi ad avere la meglio conquistando chi da tempo vi fa battere il cuore a mille.

Nel lavoro, invece, un’eccessiva leggerezza potrebbe creare problemi riguardo ad un progetto importante: servirà più costanza e impegno.

Toro - Giornata promettente questa di giovedì. Dopo il deludente inizio settimana, adesso le stelle avranno un occhio di riguardo in più soprattutto nelle cose sentimentali. Senz'altro, quasi tutto il periodo risulterà vincente, a tutto tondo con la parte centrale dell'attuale settimana. In amore, chi ha già una vita affettiva potrà indirizzare la voglia di novità all'interno della relazione sentimentale inventando nuovi modi per stare insieme.

Vi piace il fatto che nella vostra vita non ci sia nulla di scontato? Ebbene anche se in coppia qualsiasi nuovo cambiamento darà nuova linfa al rapporto. Single, il settore delle amicizie sarà molto illuminato, anzi, diciamo pure che brillerà per buona parte del periodo. Questa potrebbe essere la giornata ideale per avviare qualche sogno nascosto nel cassetto dei desideri. Le stelle invogliano a puntare sul vostro segno, sicuramente non resterete delusi. Nel lavoro, infine, saprete cogliere il senso dei problemi. Infatti, contando su chiarezza e convinzione, sarete certamente ancora più apprezzati.

Gemelli - La giornata sarà improntata alla naturale positività e in generale risulterà efficace per mettere in gioco opportunità su cui investire. In amore, il periodo sarà proprio ideale per tentare di investire una buona fetta del proprio tempo nei sentimenti, poi tutte quante le altre cose arriveranno piano piano. In coppia, soprattutto, c'è da aspettarsi una giornata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Single, siete pronti ad approfondire (eventualmente) le prossime conoscenze? Per avere un'idea più chiara, indagate sulle reali vostre motivazioni in merito al fare nuove amicizie: la vostra sincerità nel darvi risposte vi porterà la meritata fortuna. Nel lavoro, infine, approfittate del cielo positivo di oggi per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo lasciati in sospeso. Dunque, date una sferzata di novità alla vostra attività così senz'altro prenderà una giusta direzione.

Cancro - Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in parte è questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno. Le previsioni di giovedì consigliano di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità, ok? In amore, pertanto, siate più malleabili e accondiscendenti. Se avete qualcosa da farvi perdonare dal partner, tipo una bugia o una mancanza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Single, irrequietezze di varia natura vi tormentano? Vi sentite confusi? Certo, state attraversando un momento di sbandamento in cui non sapete bene come comportarvi. Come palliativo buttatevi pure nella vita sociale... Nel lavoro, intanto, vi metterete di sicuro in qualche bel guaio perché (come siete soliti fare...) vi intrometterete in faccende che non vi riguardano! Intanto, se vi sentirete tristi e abbattuti pazientate, sicuramente arriveranno tempi migliori.

Leone - Periodo non al massimo delle potenzialità ma con frangenti abbastanza positivi. Valutata dall'Astrologia quotidiana con le quattro stelline della normalità. Diciamo che la giornata sotto analisi quest'oggi se presa con una certa convinzione potrebbe riservare anche qualche simpatica sorpresa nel finale. In amore, questo è il momento migliore per prendere iniziative e/o agire secondo coscienza. Per alcuni di voi i sentimenti e i desideri potranno esplodere all’improvviso con effetti elettrizzanti. Chi è in coppia saprà vivacizzare al massimo il rapporto. Single, la cosa che più vi piacerà di questa giornata sarà fare delle lunghe passeggiate in compagnia di amici o persone piacevoli, se non altro per ricaricare le pile, sfogarsi o semplicemente per rilassarsi. Per l'amore c'è tempo, tranquilli. Nel lavoro, invece, proseguirete imperterriti verso progetti ambiziosi; non vi mancherà né l’entusiasmo e nemmeno la fiducia in voi stessi.

Vergine - In arrivo un giovedì siglato dalla poco appetibile spunta relativa ai periodi valutati con il 'sottotono'. La giornata di metà settimana si accinge ad essere alquanto pensierosa, almeno secondo i nostri rilievi relativi alle effemeridi del periodo. L'oroscopo di domani 23 maggio consiglia in amore calma e oculatezza nelle scelte, visto il periodo poco positivo in programma. Forse riuscirete a perdere anche quel poco di tranquillità rimasta! Consiglio: datevi da fare se vorrete rimettere in sesto il rapporto. La parola d'ordine per molti di voi Vergine dovrà assolutamente essere "umiltà". Single, non date troppo ascolto agli altri perché sulle questioni sentimentali dovrete valutare e decidere autonomamente e senza farvi influenzare. In definitiva diciamo pure che potete contare su questa giornata per iniziare a rimediare ad eventuali errori che avete fatto in passato. Nel lavoro, saranno probabili delle instabilità dovute ad una cattiva gestione della vostra mansione. Cercate di rivedere il vostro modo di organizzarvi. Intanto, occupatevi in prima persona del denaro.

