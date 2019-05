Le previsioni astrali di mercoledì, grazie all'incrocio di energie che i pianeti si impegnano ad approfondire, elargiscono benefici a ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo seguente diventa in questo modo ricco di sorprese.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: in ambito lavorativo, prendete l'iniziativa aprendovi a una comunicazione redditizia per gli affari.

Pubblicità

Pubblicità

Mercurio agevola il vostro operato e vi spinge a mettere in pratica i vostri progetti, senza curarvi tanto dei pensieri degli altri. Anche in amore, programmate con intelligenza l'attuazione di progetti che assicureranno una felicità futura.

Toro: l'amore o il lavoro saranno le valvole di sfogo giuste per farvi vivere nuove esperienze eccitanti. Urano e Venere incrociano le loro energie in modo imprevedibile, quindi aspettatevi qualcosa di inatteso e sorprendente.

L'oroscopo di mercoledì 22 maggio.

Buoni gli affari per voi amici del Toro.

Gemelli: Mercurio e Sole in congiunzione vi danno una spinta verso la comunicazione e la conversazione. Sfruttate una spiccata acutezza mentale per primeggiare in ambito lavorativo, l'astro 'mercuriano' favorisce gli scambi e la rapidità di idee con il pubblico. Buono e sereno l'amore.

Cancro: Marte viene influenzato dall'energia intellettuale dell'astro 'mercuriano', posizionato nel domicilio adiacente e vi conferisce una carica energetica mentale che vi farà esporre i vostri pensieri con chiarezza.

Pubblicità

Buona la concentrazione in ambito lavorativo e in amore, cercate di analizzare bene la situazione prima di decidere il da farsi.

Leone: come una nuova rinascita, si riaccenderanno in voi la determinazione e l'ambizione tipiche del vostro segno, tutte da investire nel lavoro per ottenere successo. Mercurio e Sole vi sono propizi e smorzano un influsso teso di Urano in quadratura, che rende l'amore volubile e non molto convincente.

Vergine: riesaminate i vostri progetti e i vostri sogni, ampliando i vostri orizzonti mentali.

Magari potreste aprirvi a una maggiore elasticità, vi accorgerete che nel vostro progetto grandioso avete trascurato alcuni piccoli dettagli, indispensabili per completare il tutto.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: riorganizzate bene il vostro lavoro su basi più definite e stabili, potrete puntare su Mercurio che è vostro alleato e vi spinge a dire la vostra senza esitazioni. In amore c'è qualcosa che vi innervosisce, cercate di capire il motivo.

Pubblicità

Scorpione: i pianeti vi mettono alla prova, complicando le situazioni intorno a voi, quasi sfidandovi ad affrontare le emozioni che avete tenuto nascoste. Affrontate le tensioni in ambito sentimentale e scoprirete che alla fine ciò servirà a conoscere meglio voi stessi.

Sagittario: Giove è garanzia di successi lavorativi per voi nati sotto il segno del Sagittario e potreste primeggiare in riunione o nelle conferenze. Cercate però di non trascurare le piccole cose, valutando la situazione nell'insieme e ampliando le vostre vedute.

Pubblicità

Fate lo stesso anche in amore.

Capricorno: non lasciatevi prendere da un senso di sconfitta che innesca sensazioni negative, rischierete di deprimervi a furia di riflettere su voi stessi. La Luna nel vostro segno sottolinea la vostra emotività, mentre Saturno in domicilio con il suo giudizio rigido punta un raggio luminoso sulle vostre debolezze.

Acquario: non fidatevi in ambito lavorativo dei colleghi che vi circondano, ma puntate sulle vostre forze per concretizzare il vostro lavoro alla perfezione. Come un motore che si rimette in moto, pian piano le sfere della vostra vita si riattiveranno e anche l'amore prenderà velocità.

Pesci: alcuni intoppi sul lavoro vi creano nervosismo, alcuni progetti saranno più lunghi del previsto e Mercurio in quadratura di certo non vi facilita i compiti. In compenso, l'amore prende il volo e diventa davvero appassionante per voi.