L'Oroscopo del giorno giovedì 23 maggio 2019 riparte con il mettere in chiaro la buona Astrologia applicata ai simboli interessanti la seconda metà dello zodiaco. Quindi, previsioni e considerazioni in esclusiva per i nativi in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo immediatamente a porre in bella evidenza chi avrà fortuna in amore e nel lavoro questo giovedì e chi invece dovrà, per forza di cose, accontentarsi in attesa di tempi migliori. Senz'altro a prevalere su tutti sarà, come ovvio che sia, l'Acquario, favorito da una sensuale Luna nel segno pronta a regalare opportunità in campo sentimentale ed affettivo in generale. Molto allettante il periodo altresì anche per coloro nativi dello Scorpione, quest'oggi preventivato con le cinque stelle della buona sorte.

Oroscopo del giorno 23 maggio 2019 | Astrologia, Classifica e previsioni: la Luna entra in Acquario

Di contro, complice una carta astrale non troppo convincente, le previsioni di giovedì 23 maggio vedono in netta difficoltà coloro nativi in Pesci: il segno d'Acqua in questo frangente è stato valutato con il segno del "sottotono", dunque massima concentrazione e al bando le distrazioni inutili.

Classifica stelline 23 maggio 2019

Questo giovedì di metà settimana è pronto a dare spazio alla felicità o all'amara delusione? In questo caso a decretare chi tra i sei segni potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline, che interesserà il giorno 23 maggio 2019.

A fare un'ottima figura, senz'altro l'Acquario, come già anticipato valutato nel periodo al "top del giorno" grazie all'arrivo della Luna nel proprio comparto. A questo punto la miglior cosa da fare è certamente quella di andare ai dettagli, ovviamente visionando la scaletta completa posta a seguire:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Scorpione;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Capricorno;

★★★: Pesci.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Il prossimo giovedì si presume porti ottime chance in molti contesti a tanti di voi Bilancia.

In amore, la buona intesa e la passione vi faranno trascorrere una giornata abbastanza bella. Le coppie innamorate saranno privilegiate dalle stelle e tutto andrà secondo le attese. Belle novità in arrivo in campo affettivo, anche per chi ha una storia finita alla spalle (si spera!). Si prevedono altresì piccoli sprazzi di positività, effettivamente da saper individuare per poter essere colti. Potrete altresì ritagliarvi dei piacevoli momenti con il partner da sfruttare per mettere 'una pezza' ad eventuali problematiche emergenti.

Single, il vostro cuore si aprirà e dimostrerete tutta la vostra sensibilità: vi sentirete molto bene e sarete cordiali e disponibili nei confronti di chi vi interessa. Le previsioni del giorno invogliano a non mollare ed a godere ogni singolo attimo della vita. Al lavoro, potreste essere interpellati per prendere decisioni di una certa importanza: non siate precipitosi e prendetevi il tempo necessario per riflettere con calma.

Scorpione - Partirà con un certo sprint questo vostro giovedì di metà settimana, per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata.

In amore, una parola carina, un gesto inaspettato e farete sentire la persona amata davvero importante. Riuscirete a portare allegria a chi vi sta accanto, condividendo con quest'ultimi ideali e sogni, come anche alcuni spunti creativi da vivere assieme. Single, la vostra vita sentimentale vi recherà grandi soddisfazioni, ma solo se smetterete di essere così timidi ed infinitamente modesti. Infatti, inizierete a fantasticare immaginando un prossimo futuro insieme a lui/lei. In altrettanti frangenti sarete propensi al dialogo, cosa che vi consentirà di avere carta bianca su alcune situazioni che vi stanno particolarmente a cuore. Nel lavoro sarete socievoli e brillanti riuscendo a primeggiare anche in questo ambiente, senza problemi. Se siete alle dipendenze altrui si prospetta un giorno molto positivo e fortunato.

Sagittario - In arrivo un giovedì 23 maggio discretamente buono. Diciamo pure che la giornata di metà settimana sarà accettabile inizialmente, poi proseguirà spedita all'insegna della normalità. In amore, non siate scontati. La persona del cuore avrà bisogno della vostra attenzione, quindi chiedetevi cosa le farebbe piacere, magari facendo lavorare un po' sia l'intuito che la fantasia. Il partner, parlando di coppia, apprezzerà senz'altro qualsiasi vostra iniziativa tesa a rompere la solita routine. Single, avrete un immenso bisogno di allontanarvi dal solito tran-tran relativo alla vita quotidiana, questo vi porterà sicuramente a conoscere nuove persone, belle e interessanti. Sarete nella forma migliore ma sarà necessario non perdere il controllo delle situazioni: cercate di evitare di correre inutili rischi. Nel lavoro, molto presto comincerà a decollare una nuova fase che avevate (forse) intuito già da qualche tempo. In generale il vostro operato, se ben svolto, potrebbe finalmente iniziare a dare frutti positivi portando grandi soddisfazioni.

Capricorno - Giornata non male, anche se effettivamente sottoposta a sbalzi tra positività e negatività da parte degli astri. In questo caso, le predizioni di giovedì danno per scontata la buona positività a metà periodo con una piccola riserva sia nella parte iniziale che in quella finale. In amore, vivrete una situazione perfetta se sarete d'accordo a relazionarvi sinceramente e di buon grado con il vostro partner. Non ci sarà nulla da temere, ne guadagnerete in passione e sicurezza emotiva. Single, se avete troppo timore nell'affrontare quella persona che sapete, quindi di parlarle a cuore aperto, allora sarà davvero il caso di riconsiderare il fatto di continuare o meno una relazione futura. Ogni tanto dovete prendere maggiore coraggio nel creare nuove occasioni, soprattutto con coloro che vi hanno sempre dimostrato per primi il loro affetto. Nel lavoro infine, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento portandovi dei risultati inattesi. Il vostro successo dipenderà da voi stessi e dalle vostre potenzialità. Dunque siate pronti per mettervi alla prova.

Acquario 'top del giorno' - Una giornata davvero efficace, speciale quanto basta, già da adesso si staglia per voi all'orizzonte. In campo sentimentale, il vostro fervore emotivo creerà nuova passione nella vostra vita amorosa presente e soprattutto futura. Spensieratezza e leggerezza saranno all'ordine del giorno, il che vi permetterà di vivere la vita fino in fondo, senza aspettare oltre. Ottime le relazioni in coppia, in primis quelle formate da poco, a seguire tutte le altre. Single, in molti sarete raggiunti da una polvere di brillante positività in grado di rendervi scintillanti e seducenti: grazie agli influssi solari avrete a disposizione una corsia preferenziale duranti i primi approcci sentimentali. Dateci sotto dunque e sfruttate al meglio le esperienze vissute, le sole in grado di far si che non cadiate nuovamente in fallo. L'atmosfera in cui aleggeranno i veri sentimenti sarà veramente idilliaca, sappiatelo. Nel lavoro invece, verranno messe in luce le vostre doti e riceverete delle proposte molto interessanti. Sarà una giornata indimenticabile, in cui vi sentirete vivi nel vero senso della parola.

Pesci - Questo metà settimana, per tanti di voi nativi in Pesci, partirà e si concluderà sotto la dura egida relativa ai periodi 'sottotono'. Secondo l'oroscopo del giorno 23 maggio, riguardo l'amore, se avete qualcosa da chiarire con la persona amata non dovete più attendere. Infatti molto presto si presenterà l'occasione giusta per farlo. In serata vi sentirete piuttosto agitati e potreste essere un po' scontrosi con lui/lei, controllatevi! Se single invece, carta bianca a chi ha un sogno nel cassetto da realizzare, fosse anche una semplice serata da passare con una persona "speciale". Volete un buon consiglio? Rilassatevi! Siate meno sospettosi, godetevi la bella intesa con chi vorrebbe farvi il filo. Nel lavoro, limitate le spese, principalmente quelle che pretenderanno troppi sacrifici. Sarebbe meglio per voi se aspettaste occasioni astrali più favorevoli. In generale, sarà possibile trattare questioni finanziarie e/o di ordine legale che da tempo vi rendono nervosi. Buone le notizie in merito al prossimo futuro.