Una Luna in Capricorno rende i sentimenti più razionali e critici nell'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì. I transiti planetari, nelle seguenti previsioni astrologiche, incitano i simboli zodiacali a lasciarsi andare alle emozioni e al dialogo.

L'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: attenzione ad alcune discussioni familiari che potrebbero ritornare prepotenti nella vostra storia amorosa.

Pubblicità

Pubblicità

Marte in quadratura vi crea qualche attrito con il partner.

Toro: la vostra relazione di coppia, con Urano e Venere in congiunzione, diventa uno strumento per stupire il partner. Riempiendo questo 'contenitore amoroso' di passione e creatività, ecco che la noia avrà le ore contate nel rapporto a due.

Gemelli: vitalità e intelligenza non vi mancheranno di certo e potrete investirle nella relazione a due per renderla davvero speciale. Usate questa carica intellettiva per scrivere una lettera o un sms all'amato/a, le parole fluiranno leggere e preziose.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 23 maggio.

Cancro: con Marte nel segno che incrocia le sue energie con Venere, stabilirete un rapporto amoroso più armonico e bilanciato. Riuscirete così a dare oltre che ricevere amore, condividendo appieno le sensazioni con il partner. Lo scopo è quello di creare benessere dentro e fuori di voi.

Leone: l'amore di coppia per voi amici del Leone risente di una forza capace di 'fare e disfare' in un attimo. Instabili e insofferenti, capirete che dovrete cambiare qualcosa nel rapporto sentimentale prima che la situazione vi sfugga dalle mani.

Pubblicità

Vergine: in coppia avvertirete una certa difficoltà nell'esprimere le vostre sensazioni, quindi attenzione a formulare bene le parole poiché potreste essere fraintesi dal partner. Le energie 'nettuniane' si fanno sentire e incrociano i loro influssi mistici con Mercurio, quindi potreste apparire confusi, oltre che eccessivamente sensibili.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nella relazione di coppia non pensate esclusivamente ai vostri bisogni, ma apritevi anche alle esigenze del partner.

Sole e Mercurio in trigono rispetto alla vostra casa astrologica puntano un riflettore sul vostro 'io' quando invece la relazione dovrebbe essere l'espressione di entrambi.

Scorpione: in amore non prendete decisioni avventate, piuttosto lasciatevi scivolare un'eccessiva tensione innescata da transiti planetari non tanto favorevoli, che creano attrito. Tenete presente che il cielo di giugno vi sarà più propizio.

Sagittario: nella relazione a due esprimerete il vostro punto di vista, frutto di una riflessione approfondita, ma il partner vi chiederà su quali basi avete tratto questa conclusione.

Pubblicità

Non fidatevi troppo dei consigli altrui, potreste essere nel mirino di persone false e bugiarde.

Capricorno: l'emotività lunare viene smorzata dalla razionalità saturniana e filtrerete i sentimenti, dedicando le vostre attenzioni al partner con dolcezza ma anche con rigore. Non tenete troppo sotto controllo le emozioni, piuttosto lasciatele fluire liberamente, vivendole in modo disinvolto e in due.

Acquario: siete troppo severi con voi stessi e con il partner, tenendo a freno i sentimenti e mancando di quella spinta impulsiva, utile a rendere il rapporto originale ed entusiasmante.

Pubblicità

Forse un Marte dirimpettaio scombussola le vostre energie, ma voi non demordete e apritevi ai nuovi stimoli con slancio.

Pesci: attenzione a non fantasticare troppo e a non lasciarvi prendere dall'influsso nettuniano che vi sta stare con la testa tra le nuvole. Un'eccessiva nebbia potrebbe offuscare i vostri sentimenti, quindi attenzione a non confondervi e creare disguidi in coppia.