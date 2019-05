L’Oroscopo per il periodo compreso tra lunedì 20 e domenica 26 maggio è pronto a rivelare cosa potrebbe succedere la prossima settimana ai segni zodiacali. Per saperne di più, non resta che leggere le previsioni astrologiche su lavoro e amore per il vostro segno zodiacale.

Astrologia e oroscopo settimanale: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Siete molto determinati in campo lavorativo e portate avanti i progetti con successo. Le uscite sono eccessive, limitatevi nelle spese folli. In amore potrete riconquistare una persona, basta sfoderare il vostro fascino ma aprite bene gli occhi prima di decidere.

Toro – Nel lavoro dovete essere prudenti e non fidarvi troppo, soprattutto di chi vi rema contro. Potreste azzardare qualche progetto perché avete coraggio, ma non fate mai il passo più lungo della gamba.

Oroscopo dal 20 al 26 maggio: le previsioni astrologiche su amore e lavoro per i dodici segni zodiacali.

In amore dovete essere meno aggressivi, anzi dovete essere miti e non rispondere alle provocazioni. Più vi rilassate e più sarete stimati e amati.

Gemelli – Avete voglia di cambiamenti e di innovazioni. Chi di voi si sente pronto può azzardare. Dovete solo fare attenzione a non vivere sopra le proprie possibilità. Prima di iniziare una storia amorosa, aprite bene gli occhi e non intromettetevi in storie con altre appartenenze, eviterete a dir poco piccoli guai.

Previsioni degli astri per Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Avete molta energia, ma avete bisogno che qualcuno sblocchi un progetto o un contratto magari anche a part-time. L’importante in questo momento è non mollare, presto ogni cosa andrà al posto giusto. In amore, buone novità per i single a patto che vi lasciate andare a nuovi incontri. Per le coppie longeve ci sarà la ricomparsa di emozioni da tempo dimenticate.

Leone – Avete capacità per gli affari e avete sempre idee geniali.

Nei nuovi progetti dovete solo essere più disponibili e confrontarvi anche con chi vi sta intorno. In amore se si è stanchi del partner bisogna usare chiarezza. Le coppie longeve, che in passato hanno avuto momenti difficili, devono cercare soluzioni e sostenersi a vicenda, parlando con il cuore e ricominciando.

Vergine – A coloro che hanno ricevuto delle conferme, si raccomanda di essere attenti e accettare i consigli di chi ha più esperienza di voi.

In amore non dovete aver paura di sbagliare, magari come in passato: dagli sbagli si impara, si matura e si va avanti. Non dovete restare bloccati, dovete reagire e stare in società.

Oroscopo della settimana, dal 20 al 26 maggio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Nel lavoro sembra che tutto vada a rilento e spesso avete da discutere con tutti. È il momento di non creare ulteriori tensioni. Tutto ciò è dovuto sicuramente a qualche disagio economico.

I single devono essere meno timorosi e più chiari verso una nuova amicizia che potrebbe cambiarvi la vita. Le coppie devono evitare le solite discussioni che portano ad allontanarsi l’uno dall'altro.

Scorpione – Le cose vanno molto a rilento e tutto ciò che avete in mente non si realizza. Non dovete fare sempre leva sul vostro istinto, dovete essere cauti. In amore dovete dire sempre la verità. Dovete essere spontanei soprattutto con una nuova conoscenza. Avete bisogno di un partner forte su cui appoggiarvi.

Sagittario – Dovete dare spazio alle vostre idee, al momento c’è una difficoltà economica. Per realizzare un qualcosa di importante, in amore avete bisogno di condividere alcune decisioni con il partner. Per chi ha vissuto una crisi con un ex, ora si trova a dover risolvere alcune complicazioni.

Previsioni astrali su lavoro e amore per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – È il momento di fare progetti lavorativi, siete dinamici e date il meglio di voi in ogni cosa. Non abbiate fretta, il tempo vi ricompenserà. Si presenteranno occasioni da accettare senza pensarci troppo. Decisi anche in amore, non amate perdere tempo, volete complicità e voglia di stare insieme al partner.

Acquario – Potrebbe esserci una perdita di lavoro o magari vi troverete a un bivio e dovete prendere una decisione. Non lasciatevi influenzare e decidete con calma, magari consultatevi con qualcuno o con il partner. In amore è un momento sereno e di ripresa, le coppie faranno scudo l’uno dell’altro. I single potrebbero avere delle sorprese e alcuni rapporti che nascono per gioco potrebbero diventare importanti.

Pesci – Ci sono questioni di lavoro poco chiare, dovete mettere dei paletti e chiarire un po' di cose. Intanto, ci potrebbero essere dei trasferimenti o addirittura altre novità. In amore ci sarà un po' di agitazione, soprattutto perché avete parlato in modo chiaro e a volte la verità fa male. Quindi qualcuno deve rompere il giaccio e farsi avanti.