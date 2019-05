Le previsioni astrologiche di lunedì danno il via a una settimana ricca di sorprese stellari, tutte da approfondire nell'Oroscopo dedicato all'amore e alle opportunità lavorative.

Buone notizie nell'oroscopo di lunedì

Ariete: sarete un po' sottotono e avvertirete un senso di pesantezza innescato da Marte in quadratura.

Cercate maggiore concentrazione nel lavoro, poi approfondite la situazione amorosa, analizzando ciò che non va.

Toro: sarete molto romantici anche se vi accompagna quel desiderio di capovolgere la situazione amorosa per ottenere nuovi stimoli frizzanti. Affabili e socievoli, potrete contare su un sovraffollamento planetario che vi sarà propizio anche per incrementare i guadagni in ambito lavorativo.

Gemelli: il lavoro vi ricopre e avvertirete il bisogno di staccare la spina, seguendo una scia di leggerezza che non è stata puramente fantasiosa.

L'oroscopo sull'amore e la fortuna di lunedì.

Che ne dite di dedicare anche un po' di tempo all'amore, riorganizzando meglio la sfera professionale e delegando ore piacevoli ai sentimenti?

Cancro: l'approccio amoroso diventa più passionale con Marte che incrocia le sue energie con Venere del Toro. L'intesa fisica e mentale raggiungerà vette mai toccate prima. Voi Cancro in coppia preferirete approfondire queste splendide sensazioni, trasmettendole nel nido familiare.

Leone: se i transiti planetari non brillano eccessivamente per voi amici del Leone, cercate nuovi stimoli, accantonando nervosismi e aggressività, ma aprendovi alla sfera lavorativa con maggiore fantasia e creatività.

Potrete dare vita a nuovi progetti fortunati e chissà che anche l'amore non sia pervaso da questa ventata di novità.

Vergine: attenzione ad alcuni conflitti che potrebbero manifestarsi in ambito lavorativo e innescare nervosismi e tensioni. In amore avete bisogno di tranquillità e relax per capire a fondo le vostre sensazioni, quindi ricercate un equilibrio che smorzi l'irritabilità conferitovi dalla Luna.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potreste sentirvi eccessivamente stanchi e demotivati, ma prestate attenzione, forse avete tralasciato qualche dettaglio.

La Luna è in posizione favorevole e vi rende molto sensibili alle novità affettive, utili per ottenere maggiore slancio anche sul lavoro.

Scorpione: buoni i rapporti lavorativi per voi amici dello Scorpione, sarete i leader nell'organizzare un brillante lavoro che sarà il riassunto delle vostra spiccata capacità di analisi e concentrazione. In amore, stenterete a manifestare le vostre sensazioni, per via di una marcata opposizione di Venere e Mercurio.

Sagittario: la congiunzione Luna-Giove vi porta fortuna e facilita la concretizzazione dei sogni amorosi, facilitando gli incontri fortunati.

Sarete simpatici, quindi preparatevi a vivere splendidi momenti romantici. Buono il lavoro per voi amici del Sagittario.

Capricorno: molto ponderati in ambito lavorativo, svolgerete il vostro lavoro con impegno e intelligenza, ottenendo successo. Anche in amore, sarete molto profondi nel manifestare i vostri sentimenti e voi single vi aprirete a nuove storie solo dopo un'analisi approfondita della situazione.

Acquario: sentirete un forte istinto di fuggire via, allontanandovi dalle complicazioni che si presentano in ambito amoroso, ma non farete che peggiorare la situazione.

Piuttosto cercate un equilibrio che giovi ai sentimenti, incanalando le vostre energie in un unica direzione, quella giusta per voi.

Pesci: l'aspetto molto delicato di Luna e Nettuno in quadratura è talmente trascendentale per voi amici dei Pesci che vi trascinerà in un mondo affascinante e fantasioso, al confine tra il sogno e la realtà. Ricaverete una forte intuizione, captando queste onde magnetiche planetarie, positiva se riuscirete a canalizzarla nella sfera appropriata.