Altro appuntamento con le previsioni e l'Oroscopo, in questo caso relativo al 13 maggio 2019. Nel dettaglio vediamo quali novità e cambiamenti porteranno le stelle e i pianeti per i dodici segni dello zodiaco. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Previsioni 13 maggio 2019

Ariete: i nuovi inizi lavorativi in questo momento non sono facili, però i risultati non mancheranno. Durante la giornata sentirete maggiore energia da sfruttare.

Oroscopo 13 maggio: la giornata

Toro: in amore, giornata che metterà un po' di agitazione nella coppia. Preparatevi a recuperare una storia che sembrava ormai conclusa e a vivere qualche bella novità.

Gemelli: in questa fase del mese di maggio sono favoriti i viaggi e i contatti con nuove persone. I nati dovrebbero consultare degli amici per mettere in chiaro qualcosa.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale, domani non sarà facile mantenere la calma in amore. A livello lavorativo sorgeranno delle perplessità che metteranno in crisi i rapporti con soci e collaboratori.

Leone: se in questa fase c'è una relazione che non funziona, oppure un problema legato al passato, meglio dare poco spazio alle perplessità e chiudere se qualcosa non va come vorreste.

Vergine: per i nati sotto questo segno è il momento giusto per iniziare qualcosa di nuovo. Sfruttate al meglio le occasioni che arrivano.

Bilancia: sarà una giornata importante per le scelte in amore e per un nuovo progetto nella vita sentimentale. Evitate solo di fare le cose troppo in fretta e in modo confuso.

Stanchezza per il fisico.

Scorpione: sono in arrivo notizie importanti che riguardano la vostra vita amorosa. Alcuni vorrebbero cambiare lavoro, ma al momento non è possibile, meglio mantenere quello si ha.

Sagittario: in questo momento in amore non è facile incontrare persone nuove. Se siete alla ricerca di risposte, queste presto arriveranno. In campo lavorativo sono favoriti i viaggi per migliorare i vostri progetti.

Capricorno: in amore si potranno ritrovare nuove energie e una storia potrebbe finalmente ritrovare l'armonia perduta da tempo.

Maggiori occasioni per voi domani il 13 maggio.

Acquario: in questa parte del mese un'amicizia potrebbe diventare qualcosa di importante, anche se al momento non arriva la confidenza che avreste voluto con una persona che ha tradito le vostre aspettative.

Pesci: i nati sotto questo segno dovranno cercare di programmare qualcosa di importante, ma attenzione alle questioni legali ancora non risolte.