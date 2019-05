Nella giornata di martedì 14 maggio, alcuni segni zodiacali come il Cancro trascorreranno delle ore non particolarmente positive. La Bilancia, invece, sarà chiamata a prendere delle importanti decisioni insieme al partner, mentre per il Leone si prospetta un'altra giornata meravigliosa. All'opposto, apatia in arrivo per Vergine e Scorpione.

Previsioni astrologiche 14 maggio segno per segno

Ariete: potreste avere dei problemi di coppia quest'oggi a causa di alcune pressioni da parte vostra nei confronti dell'anima gemella.

Cercate di concedere un pizzico di spazio in più alla persona che amate. Voto: 6,5

Toro: siete riusciti a rispolverare un vecchio progetto che potrebbe portarvi dei benefici economici. Credeteci, anche se la vostra idea non si rivelerà poi così vincente. Voto: 7

Gemelli: dopo delle proficue giornate di lavoro, martedì vi attende un calo prestazionale che potrebbe causare un po' di stress e nervosismo. Voto: 7

Cancro: sarete particolarmente freddi e distaccati nei confronti dei familiari, preferendo concentrarvi esclusivamente sul lavoro.

Cercate tuttavia di non causare del malumore nei vostri cari. Voto: 7

Leone: farete molti progressi in amore. Porterete la vostra anima gemella fuori a cena e trascorrerete insieme a lei il resto della serata. Voto: 8

Vergine: i single dovranno valutare se sarà il caso di compiere un passo in avanti verso una persona a cui tengono particolarmente, o se bisognerà attendere ancora un pochino prima di rompere il ghiaccio. Voto: 7

Bilancia: dovrete prendere in considerazione alcuni progetti per il futuro insieme al vostro partner.

Ciò nonostante, non vi sentirete ancora pronti ad affrontare la discussione. Voto: 6,5

Scorpione: purtroppo andrete incontro alla fine di un'amicizia, e tutto ciò potrebbe avere dei risvolti sul vostro umore. Cercate tuttavia di non influenzare con la vostra condizione di tristezza chi vi sta intorno. Voto: 6

Sagittario: avrete diversi problemi e faccende lavorative da sbrigare e, come se non bastasse, dovrete fare i conti con un vostro collega di lavoro.

Voto: 6

Capricorno: fortuna per i nativi del segno in vista del 14 maggio. Risolleverete il morale di un vostro caro amico e questo vi farà stare bene. Verso sera vi concederete una romantica cenetta con il partner. Voto: 8

Acquario: sarete particolarmente impegnati al lavoro. Ciò nonostante, a fine giornata vi concederete una lunga pausa per riuscire a recuperare le energie. Voto: 7

Pesci: sarete insoddisfatti del progetto al quale state lavorando perché non vi entusiasmerà e, al contempo, non sarà molto proficuo economicamente.

Cercate di non innervosirvi. Voto: 6.