La giornata di lunedì 27 maggio il Cancro sarà inaspettatamente produttivo, grazie all'influsso di Marte, ma non ci saranno novità sul fronte amoroso. L'erotismo invece sarà dalla parte del Toro grazie a Venere, e non farà che crescere sempre di più.

Pubblicità

Pubblicità

Ci saranno motivi di malumore per l'Ariete e per i Pesci, ma come lo Scorpione non si lasceranno fermare e continueranno a rendere ottimi risultati a livello lavorativo. Di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco della giornata di lunedì.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: lo stress ancora in 'circolo' non vi farà lavorare granché bene in mattinata, tanto che sarete costretti a concedervi più pause per ricaricarvi.

Oroscopo 27 maggio: Vergine tartassata da impegni, malumore per Scorpione

Tirerete un sospiro di sollievo nel pomeriggio, quando avrete occasione di essere con il partner.

Toro: per voi questo è l'inizio settimana perfetta sul fronte amoroso, dunque avvertirete l'intesa con il partner farsi sempre più concreta. Il rendimento lavorativo potrebbe però avere delle falle a causa di alcune distrazioni.

Gemelli: malumore. Sul lavoro non ci sarà alcuna iniziativa da parte vostra. Anzi, farete ciò che dovete meccanicamente e questo potrebbe valervi qualche zero in meno sul conto corrente.

Pubblicità

Amore stabile, non mancheranno piccole discussioni.

Cancro: non vedevate l'ora di tornare al lavoro per mettere a frutto un progetto che avevate in testa da molto tempo. Fin dall'inizio riceverete complimenti, ma non lasciatevi cullare troppo. Continuate così.

Leone: concentrazione. Questa sarà la parola d'ordine per molti giorni a seguire, ma lunedì sarà trattata con una dedizione particolare. Date un occhio di riguardo alle già scarse energie, fate qualcosa per ricaricarvi in fretta.

Vergine: qualcosa vi scombussolerà la mattinata, a cominciare da qualche collega troppo insistente oppure da un capo molto esigente. Lo stress circola all'interno del posto di lavoro, non lasciatevi coinvolgere troppo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: darete il massimo della concentrazione a vostra disposizione in un progetto lavorativo per incrementare i vostri guadagni. La serata potrebbe essere dedicata ad una uscita o una cena fra colleghi.

Pubblicità

Scorpione: sarete soddisfatti del lavoro che svolgerete in mattinata, e continuerete a mantenere questo ritmo per un po'. Lo stress potrebbe causarvi un umore decisamente basso, ma il partner saprà come tirarvi su.

Sagittario: armoniosi. Sarete al culmine della felicità per quanto riguarda i sentimenti. Il partner abbasserà l'ascia di guerra anche per le cose importanti, proprio per la grande intesa ritrovata con voi. Lavoro stabile.

Capricorno: avete un diavolo per capello, e sarà consigliabile per molti di non avvicinarvi a voi per nessun motivo.

Pubblicità

Lo stress vi sta mettendo a dura prova, meglio ritrovare la serenità nei piccoli gesti quotidiani.

Acquario: occhio al denaro. State facendo molte spese pazze, e di questo passo rischierete molto. Attendete il rialzo della vostra situazione economica prima di fare altri acquisti. Così facendo, ritroverete anche equilibrio con il partner.

Pesci: inaspettatamente il vostro umore decisamente sottotono potrebbe dare l'avvio ad una ispirazione da utilizzare in ambito lavorativo, ma anche nel vostro hobby preferito. Sbizzarritevi, questo sortirà un effetto positivo.