Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo di domani 23 maggio 2019 con tutte le novità che porteranno stelle e pianeti oggi. Amore, lavoro e salute saranno i nuovi protagonisti di questa giornata.

Ariete: nonostante questo sia un periodo di recupero, la giornata sarà piena di conflitti da risolvere. Andrete incontro ad alcune situazioni non esaltanti che vi metteranno in difficoltà, attenzione a questo aspetto nel corso delle prossime ore.

Toro: per i sentimenti questa è una giornata interessante. Attenzione però, potrebbe tornare alla mente qualche disputa legata al passato, dovrete superarla nei prossimi giorni.

Gemelli: per i nati sotto questo segno giornata forte e con Mercurio nel segno potrete risolvere un problema di carattere personale.

Oroscopo 23 maggio: la giornata

Nel lavoro positivo quanto farete oggi, le relazioni con soci e collaboratori vanno bene.

Cancro: evitate di farvi un problema per tutto quello che vi sta capitando, anche se per voi non è semplice al momento. A livello lavorativo dimenticate una questione del passato che non vi permette di vivere il presente in modo tranquillo.

Leone: occorre risolvere delle situazioni caotiche ora perché i prossimi due giorni saranno più difficili da superare.

Nel lavoro momento comunque positivo, state vivendo meno problemi rispetto al passato. Bene il fisico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale è una giornata migliore rispetto al passato, nonostante ci sia una lieve fase di confusione su come agire sia in amore che nel lavoro. I problemi sono anche legati alle questioni economiche.

Previsioni 23 maggio 2019: la giornata dei segni

Bilancia: se il vostro amore ha vissuto problemi, adesso si può trovare un'occasione migliore per parlare e chiarire le questioni rimaste in sospeso.

Per il lavoro oggi giornata non esaltante, si recupererà a partire da domani.

Scorpione: in questa giornata potrete organizzare un momento dedicato soltanto a voi, occorre capire in che modo agire al momento su alcune questioni. Se vivete una storia al momento vorreste maggiori garanzie, ma non arrivano in modo chiaro.

Sagittario: sarà possibile rimettere in discussione una storia sentimentale che va avanti da tempo. In questo momento ci sono dei contrasti da risolvere che non vi permettono di andare avanti e vivere al meglio la vostra relazione.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale cambiamenti radicali. Nel lavoro ora le cose vanno meglio, ma dovete organizzare e pianificare tutto al meglio in vista del futuro.

Acquario: l'amore è interessante, ma solo fino ad un certo punto. Sembrate stanchi e nervosi, e questo non fa altro che portare complicazioni da risolvere.

Pesci: in questa giornata ci sarà il rischio di avere troppi pensieri per la testa che mettono in crisi la vostra vita sentimentale.

Vietato commettere errori e aggravare le cose.