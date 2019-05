L'Oroscopo di giovedì propone varie possibilità per raggiungere la serenità e la fortuna tanto desiderate. Le previsioni astrologiche seguenti analizzano queste sensazioni, approfondendo il destino di ciascun segno zodiacale. Se la Bilancia vorrà fare di più, i Pesci avranno brillanti intuizioni.

Sensazioni e opportunità nell'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: non siate indecisi sul lavoro e non lasciatevi prendere da una certa superficialità, dovuta a un forte desiderio di seguire il vostro istinto di indipendenza. La Luna in aspetto di quadratura, rende capriccioso anche il vostro modo di amare, quindi smorzate queste sensazioni trovando il giusto equilibrio.

Toro: Urano nel vostro domicilio non vuole perdere tempo ad attuare i vostri desideri e trascina con sé anche una Venere pigra.

L'oroscopo segno per segno di giovedì.

Insieme innescheranno un'improvvisazione fulminea che vi porterà novità in amore e sul lavoro.

Gemelli: la vostra capacità di apprendimento è acuita dalla presenza di Mercurio e userete le vostre capacità intellettive per capire se davvero un'offerta di lavoro vi sarà fruttuosa. In amore, contate su una simpatia accattivante che non passerà di certo inosservata.

Cancro: seguite un impulso energetico marziano che vi spinge a emergere nel lavoro, mettendo i puntini sulle "i" e concretizzando le vostre idee in modo dinamico.

Anche Mercurio dal domicilio dei Gemelli vi è complice e vi esorta ad esprimere i vostri pensieri in amore.

Leone: in ambito sentimentale, non vi accontenterete di un amore a metà e sarete disposti anche a correre rischi, pur di concretizzare i vostri desideri e raggiungere l'appagamento e il benessere ambiti. Buona la concentrazione e la comunicazione sul lavoro.

Vergine: l'influsso venusiano si fa sentire e non vi starete certo con le mani in mano ad aspettare l'amore, ma andrete incontro alle occasioni che avverranno improvvise. Attenzione, potrebbero nascere degli amori sul luogo di lavoro.

Tante possibilità fortunate nelle previsioni astrologiche di giovedì

Bilancia: un'irrequietezza sentimentale celata male da voi amici della Bilancia, riemerge in superficie e si fa sentire in coppia o durante un approccio sentimentale. Analizzatene la causa, che potrebbe essere personale o collegata a qualcosa di esterno a voi.

Scorpione: buono il lavoro per voi amici dello Scorpione. Potrete contare su una Luna favorevole che è in posizione di sestile rispetto al vostro cielo e potenzia le vostre capacità, consentendovi di avere i giusti riconoscimenti.

Potrete puntare anche sull'aiuto di persone influenti.

Sagittario: più ottimisti del solito, niente e nessuno potrà darvi torto. Sul lavoro porterete avanti le vostre idee con convinzione e sarete molto coraggiosi a osare in modo fortunato. In amore, non date troppo per scontato che le vostre convinzioni siano esatte.

Capricorno: la vostra carriera subirà cambiamenti favorevoli e i contatti con il pubblico saranno fruttuosi. Alcune situazioni ingarbugliate che vi hanno creato attrito in amore, si stanno risolvendo grazie a una Luna favorevole che incrocia le sue energie benefiche con un Saturno, aperto al rinnovamento.

Acquario: non dettate legge in ambito amoroso stabilendo tempi, regole e modalità, piuttosto lasciatevi andare alle sorprese e ad alcuni imprevisti piacevoli che arriveranno inaspettati. Buono il giudizio analitico sul lavoro, che vi servirà ad avere ben chiara la situazione avanti a voi.

Pesci: Nettuno e Urano innescano uno stato di consapevolezza tale che riuscirete a rinascere da una situazione spiacevole, trovando un escamotage costruttivo e positivo. Alcuni di voi amici dei Pesci potrebbero trovare la cura giusta per risolvere un malessere cronico.