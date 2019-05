L'oroscopo settimanale fino al 2 giugno: Bilancia in ansia, Vergine top, Pesci stanco

La settimana che va da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno si prospetta di grande successo per il Capricorno, mentre lo Scorpione potrebbe ricevere delle buone notizie sul lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: lunedì e martedì saranno due giornate molto fortunate per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Venere vi regalerà delle belle emozioni e nuove passioni. A partire da venerdì anche Marte vi sarà favorevole e vi sentirete più energici che mai.

Toro: Marte finalmente smetterà di essere in opposizione e tornerete grintosi. Sul lavoro potrete stringere delle nuove alleanze. In amore invece, potreste avere qualche pensiero di troppo sulla fedeltà del vostro partner.

Gemelli: questa settimana dal 27 maggio al 2 giugno favorirà la sfera sentimentale della vostra vita. Venere vi proteggerà e vi regalerà delle belle emozioni. Marte opposto vi porterà un po' di stanchezza, ma nel fine settimana vi dedicherete al relax.

Cancro: sul lavoro in questo periodo sarà maggiormente difficile ottenere i risultati che sperate. Se avete un progetto in mente, questo non è ancora il momento di farvi avanti. Dovrete cercare di portare pazienza, dato che nella parte centrale della settimana la situazione migliorerà.

Leone: la vostra vita di coppia non sembra essere al top. Con il partner c'è infatti un po' di tensione e anche le piccole discussioni potrebbero degenerare. Marte sul vostro segno vi restituirà molta energia rendendovi più sereni.

Sabato e domenica le giornate più fortunate.

Vergine: questa settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno vi regalerà una vita sociale maggiormente intensa e piena di incontri interessanti. Luna sfavorevole potrebbe creare qualche tensione nelle relazioni di coppia.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: l'inizio settimana non sarà delle più idilliache, ma è destinato a migliorare. Qualche imprevisto lavorativo nelle giornate di lunedì e martedì.

Nel fine settimana ci saranno momenti da ricordare per chi è single.

Scorpione: in questa settimana dal 27 maggio al 2 giugno dovrete prestare grande attenzione alle persone di cui vi circondate: non tutti potrebbero essere sinceri e starvi vicino senza un secondo fine. Mercurio e Giove in congiunzione sul vostro segno vi regaleranno delle belle opportunità sul lavoro.

Sagittario: Marte vi regalerà grande voglia di fare. Chi è sigle dovrà guardarsi bene attorno: potreste trovare l'amore della vostra vita.

Attenzione alle giornate di sabato e domenica in cui potreste trovare Luna opposta al vostra segno.

Capricorno: Mercurio in congiunzione sul vostro segno vi regalerà momenti di grande successo. Qualcuno potrebbe finalmente ottenere un riconoscimento che aspettava da tempo. Nelle prime giornate della settimana dal 27 maggio al 2 giugno potrebbe esserci invece qualche inconveniente.

Acquario: per i sentimenti si prospettano delle giornate molto fortunate.

Le relazioni che durano da lungo tempo potrebbero finalmente ritrovare un pizzico di passione. Anche a livello fisico recupererete un po' di benessere che avevate perso.

Pesci: in ambito lavorativo potreste finalmente ricevere delle belle notizie grazie all'appoggio di Mercurio. Da venerdì Marte vi sarà sfavorevole e potreste avvertire un po' di stanchezza. Con il partner fate attenzione a non essere troppo oppressivi.