L'Oroscopo dell'amore di coppia introduce un innovativo modo di amare, che ciascun segno zodiacale dovrebbe adottare per raggiungere la felicità sentimentale. Le seguenti previsioni astrali indicano così una via alternativa per ottenere benessere e serenità.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Marte in quadratura vi scombussola un po' e innesca delle discussioni con il partner, forse derivanti da difficoltà vissute in famiglia.

Avete bisogno di ritrovare la pace e la tranquillità tanto desiderate in questo periodo, allora cercate di trovare un punto d'accordo con il partner, benefico per entrambi.

Toro: Urano, l'astro delle grandi rivoluzioni, mette in atto un cambiamento positivo per la vostra relazione di coppia. Cercate di confluire le sensazioni positive di questa rivoluzione interiore nella rapporto a due: liberi da condizionamenti e paure, potrete amare senza freni.

Gemelli: la vostra mente è alla ricerca di risultati oggettivi e anche l'amore che provate viene filtrato dalla ragione, grazie a Mercurio in congiunzione con il Sole nel vostro cielo. Anche se cercherete di tenere a bada la passione attingendo alla vostra lucidità mentale, vi adatterete alle esigenze del partner.

Cancro: il vostro rapporto di coppia sarà di sicuro più stimolante con Marte nel segno e potrete incoraggiarvi a vicenda, vivendo una relazione che si basa soprattutto sulla vostra voglia di indipendenza.

La storia amorosa diventerà così più intensa e avventurosa.

Leone: attenzione ad alcune crisi coniugali provocate da una quadratura di Luna e Urano che potrebbero innescare rotture sentimentali irreparabili. Potreste essere portati a fare nuove cose che poi risulterebbero sbagliate, quindi attenzione a non prendere delle decisioni affrettate.

Vergine: in coppia sarete più determinati e non esiterete a 'mettere alle strette' il partner per far sì che la situazione amorosa vada nel verso da voi prescelto. Lo farete seguendo una spinta all'azione che solo Marte vi sa regalare dal domicilio del Cancro.

Sentimenti profondi nell'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'amore è in ripresa per voi amici della Bilancia e anche Sole e Mercurio vi sono favorevoli. Investite il vostro entusiasmo e la gioia di vivere nella coppia, trasmettendo le vostre sensazioni positive al partner, anche proclamandole verbalmente.

Scorpione: alcuni imprevisti vi destabilizzano e vi confondono alquanto. Siete molto nervosi in coppia, quindi cercate di trovare il giusto equilibrio, magari non abusando delle vostre energie fisiche riversate troppo nel lavoro.

Sagittario: attenzione ad alcuni pettegolezzi che potrebbero compromettere la felicità di coppia, già appesantita da eccessive spese finanziarie svolte da voi che irritano notevolmente il partner.

Capricorno: la pazienza e la prudenza non vi mancheranno di certo, seguendo una scia fortunata e innovativa conferitavi da Saturno in trigono a Urano. Una grande forza d'animo vi farà vivere sentimenti approfonditi in coppia e combatterete per la vostra felicità amorosa come un valido condottiero.

Acquario: sentirete il bisogno di ridefinire la vostra personalità dopo un'analisi interiore approfondita e apporterete i giusti cambiamenti anche nella relazione di coppia, annullando delle vicissitudini che non fanno più al caso vostro.

Pesci: la scossa energetica di Urano in Toro colpisce anche voi e sarete molto aperti al cambiamento, adattandovi alle richieste del partner ma facendolo con uno spirito trascendentale e riflessivo, consono a voi amici dei Pesci.