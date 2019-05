La giornata di venerdì 31 maggio sarà ancora sotto l'influenza di Nettuno per i Pesci, anche se ci sarà molta lucidità in più per cercare di risolvere dei problemi di coppia. L'amore invece sorriderà ad Ariete e Capricorno, i quali potranno passare delle serate piacevoli all'insegna dei sentimenti e del romanticismo.

Gemelli e Bilancia saranno più propensi a trascorrere del tempo con gli amici, lontani da partner e famiglia.

Pubblicità

Pubblicità

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: venerdì potreste incrociare qualcuno in grado di farvi rilassare e, soprattutto, di farvi superare un certo malumore. Amore in rialzo, anche se potrebbe esserci qualche fraintendimento.

Toro: stress sotto controllo. Riuscirete ad organizzare la vostra giornata lavorativa nel migliore dei modi, mitigando il nervosismo causato proprio dal lavoro in questi ultimi giorni. Concedetevi anche qualche sfizio personale.

Oroscopo venerdì 31 maggio per tutti i segni zodiacali.

Gemelli: ribelli. Vi sentirete stanchi di alcune imposizioni che avete dovuto subire nel corso della settimana, e potrete essere impegnati in attività in grado di rendere i giorni successivi meno gravosi e più piacevoli. Lo shopping o una cena potrebbero fare al caso vostro.

Cancro: qualche problemino di salute forse causato dalle diverse emozioni contrastanti che avete provato in amore. Il partner potrebbe risultarvi alquanto distante e scontroso, e la vostra insicurezza rischierà di accentuare questa percezione.

Pubblicità

Leone: tenderete a salvaguardare i vostri successi, poiché vi renderete conto che la concorrenza si sta facendo sempre più serrata. Continuate a fare il vostro dovere, ma evitate di chiedere l'impossibile a voi stessi. Potreste accusare un po' di stress alla fine della giornata.

Vergine: giornata spaccata in due. Se da un lato ci saranno delle incombenze lavorative difficili da adempiere, dall'altro risulterete attraenti come calamite agli occhi del partner, suscitando scintille "bollenti" non indifferenti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: venerdì sarete propensi alla leggerezza e alla spontaneità. Dunque sono favorite le uscite fra amici e anche qualche incontro che potrebbe risultare determinante per la vita sentimentale.

Scorpione: quella di venerdì sarà una delle giornate peggiori sotto il profilo emotivo. Dovrete assolutamente cercare di farvi coinvolgere dal partner, l'unico in grado di darvi la sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto.

Pubblicità

Sagittario: intolleranti. Non sarete più disposti ad accettare alcune disposizioni del vostro superiore, e questo potrebbe crearvi problemi sul lavoro ma anche sotto l'aspetto finanziario. Meglio calmarsi e puntare a recuperare un pizzico di equilibrio in più.

Capricorno: giornata di passione con il partner. Meglio che non vi facciate trovare impreparati o distratti, anche se la vostra anima gemella sarà così seducente da permettervi di mettere da parte qualsiasi distrazione.

Pubblicità

Acquario: combattivi. Se da un lato sarete abili nel lavoro, dall'altro potreste alimentare litigi inutili per motivazioni che interesseranno più a voi stessi che ad altri. Una tisana o una serata all'insegna dei vostri hobby preferiti potrebbero aiutarvi.

Pesci: la vostra relazione sta prendendo una brutta piega. Dovreste trovare un punto di incontro per eventuali chiarimenti, anche qualora aveste già deciso di troncare il rapporto. Lavoro intenso nella seconda metà della giornata.