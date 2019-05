Nella giornata di giovedì 6 giugno chi è del segno dello Scorpione avrà una grande carica erotica che gli permetterà di passare momenti indimenticabili in compagnia del partner. Per i Leone e i Bilancia ci saranno dei guadagni, anche se questo giovedì il lavoro scarseggerà. Ariete tornerà di buon umore dopo il nervosismo delle giornate precedenti, mentre Toro sarà molto occupato al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 6 giugno 2019.

Pubblicità

Pubblicità

Previsioni oroscopo 6 giugno 2019 segno per segno

Ariete: il nervosismo delle giornate precedenti è sparito del tutto e ora che siete a mente serena potete tornare a lavorare sodo e portare a casa qualche soldo in più, facendo felice il partner. Voto - 7,5

Toro: un incarico di lavoro vi terrà occupati per tutto il giorno. Dovrete dare attenzione a quello che farete, in quanto questo lavoro è molto importante e potrà incrementare i vostri guadagni.

Previsioni oroscopo giovedì 6 giugno 2019

Voto - 7

Gemelli: dopo alcune giornate a dir poco straordinarie, ora dovrete fare i conti con dei problemi di coppia. Inoltre, il lavoro subirà una battuta d'arresto. Cercate di risolvere la situazione e tornare attivi come prima. Voto - 6,5

Cancro: avrete voglia di stare assieme ai vostri cari ma dovrete aspettare che il lavoro diminuisca. Cercate di non essere tristi e continuate a lavorare sodo per ottenere l'ambito premio. Voto - 6,5

Leone: dopo alcune giornate no al lavoro finalmente tornerete alla ribalta, presentando dei progetti lavorativi di successo e incrementando i vostri guadagni.

Pubblicità

Voto - 8

Vergine: per via di alcuni problemi di coppia sarete alquanto nervosi al lavoro e inoltre potreste causare il malumore altrui. Cercate di concentrarvi e mettere da parte, almeno al lavoro, i problemi di coppia. Voto - 6

Bilancia: questa è la giornata perfetta da dedicare all'amato un po' di affetto in quanto non avrete molto lavoro da svolgere, siete di buon umore e avrete un bel po' di tempo libero. Voto - 8

Scorpione: sarà una giornata all'insegna dell'amore per i nati nel segno.

I single potrebbero incontrare finalmente la loro anima gemella, mentre le relazioni di coppia potrebbero raggiungere un livello superiore. Voto - 8

Sagittario: sarete carichi di energie tutte da spendere al lavoro. Potreste inoltre riuscire ad incrementare i vostri guadagni grazie al vostro buon umore. Voto - 8

Capricorno: non siete in vena di stare in compagnia del vostro partner. Cercherete infatti di stare il più possibile al lavoro, per evitare di avere ancora discussioni.

Pubblicità

Voto - 5

Acquario: una vostra vecchia conoscenza, con cui avete avuto una relazione, si farà sentire nuovamente e questo potrebbe mettere a rischio la vostra attuale relazione di coppia. Voto - 5

Pesci: dopo alcune giornate al lavoro dove avete reso poco, finalmente riuscirete a tornare alla ribalta e ricominciare a guadagnare qualche soldo in più. Voto - 7,5