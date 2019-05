In questa giornata di mercoledì 8 maggio, Venere sarà nei gradi della Bilancia. Proprio i nativi di questo segno dovranno prendere un'importante decisione in ambito amoroso. Marte sarà nel segno dei Gemelli, donando loro una buona dose di energie da spendere. Acquario e Pesci in risalita grazie al pianeta Nettuno, mentre il Sole si troverà nei gradi del Toro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 8 maggio.

Oroscopo mercoledì 8 maggio 2019 segno per segno

Ariete: finalmente avete trovato la giusta armonia interiore che vi permetterà nei prossimi giorni di raggiungere degli ottimi risultati, sia al lavoro che con il partner.

Previsioni oroscopo mercoledi 8 maggio 2019

Voto - 7,5

Toro: negli ultimi giorni state trascurando un po' troppo il vostro partner per via dell'eccessivo lavoro. Cercate di rallentare un po' e dedicarvi di più alla vostra anima gemella. Voto - 6,5

Gemelli: astri favorevoli durante questa giornata di mercoledì, che vi regaleranno molte energie da spendere, soprattutto in compagnia del vostro partner. Voto - 8

Cancro: potreste avere dei dubbi in ambito amoroso quest'oggi. Cercate di riflettere un momento per cercare di risolvere la situazione attuale.

Voto - 6

Leone: grandi successi vi aspettano quest'oggi al lavoro. In amore invece, le cose non vanno per il verso giusto. Cercate di sbloccare la situazione con il vostro partner. Voto - 6,5

Vergine: il nervosismo di oggi potrebbe portare i nativi del segno a litigare inaspettatamente con il vostro partner. Cercate di calmarvi un po'. Voto - 6

Bilancia: durante questo mercoledì vi ritroverete davanti ad una scelta importante: scegliere se iniziare una nuova relazione non molto promettente oppure lasciar perdere.

Voto - 6,5

Scorpione: in questa giornata di mercoledì, ritroverete il giusto affiatamento di coppia che mancava ormai da qualche giorno. Voto - 7,5

Sagittario: vi siete impegnati parecchio al lavoro negli ultimi giorni e come ricompensa vi siete meritati il vostro periodo di riposo tanto atteso. Voto - 7,5

Capricorno: ritroverete i contatti con una vostra vecchia conoscenza. Sta a voi decidere però, se riprendere del tutto i contatti con questa persona oppure lasciar perdere.

Voto - 6,5

Acquario: dopo alcune giornate non proprio memorabili, finalmente ritorna il sereno. Il lavoro procederà come di consueto, mentre in amore potreste aspettarvi delle entusiasmanti sorprese assieme alla vostra dolce metà. Voto - 8

Pesci: in ambito amoroso non ci sono delle novità. Al lavoro invece, riuscirete a portare a termine i vostri progetti lavorativi, che vi permetteranno di avere qualche entrata in più. Voto - 7