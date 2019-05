L'Oroscopo di domani 6 maggio 2019 è finalmente disponibile per essere consultato. Molto importante per quelli come noi, appassionati d'Astrologia, che attendono con curiosità buone notizie nonché le ultime novità in arrivo insieme alle previsioni zodiacali giornaliere. La Luna è pronta a passare in Gemelli portando grosse chance in amore a quei pochi segni fortunati. Ottime notizie si annunciano anche sul comparto economico/lavorativo in generale, appoggiati in massima parte dal transito di Mercurio in Toro.

Oroscopo di domani 6 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: lunedì con Luna in Gemelli e Mercurio in Toro

Alla luce di quanto appena svelato, vediamo subito di evidenziare le ultime novità riservate dalle stelle in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di partire in quarta iniziando a declamare le attese predizioni giornaliere, vediamo quali saranno i segni più fortunati ad inizio settimana. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi del momento, a "volare" saranno solo gli amici nativi in Gemelli, Toro e Vergine, valutati il primo al "top del giorno" e i restanti due alla pari con cinque stelle.

Invece, secondo le previsioni zodiacali del 6 maggio, il periodo in osservazione non sarà troppo convincente per coloro appartenenti a Cancro e Ariete ai quali si prospetta un periodo decisamente difficile.

Classifica stelline 6 maggio

Un nuovo lunedì è già alle porte e senz'altro stuzzica la curiosità in merito a quale potrebbe essere l'indice di positività della giornata. In evidenza pertanto la nuova classifica stelline, quest'oggi interessante il giorno 6 maggio 2019.

La scaletta sotto analisi in questo frangente mostra in primo piano il segno dei Gemelli, in compagnia di altri due splendidi segni: il Toro e la Vergine. Bene, adesso non perdiamoci in quisquilie inutili ma andiamo subito a mettere in evidenza l'intera scala dei valori, segno per segno. Il responso:

Top del giorno: Gemelli - Luna nel segno;

- Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: Cancro;

★★: Ariete.

Oroscopo, le predizioni su amore e lavoro

Ariete - Anche se la giornata coincidente con la partenza della settimana non è prevista positiva, almeno sforzatevi di viverla nella consapevolezza che molto presto arriverà un periodo migliore.

Insistete pertanto, senza chiudervi in voi stessi solo perché gli altri hanno disatteso le vostre aspettative: perché ascoltare parole che poi non diventano mai fatti concreti? Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, vi conviene attendere tempi più favorevoli; con l'attuale situazione astrale non risolverete di certo i problemi. Single, visto il periodo poco consono a certe "imprese", potreste fare incontri poco felici o fuorvianti rispetto alle attese, quindi state in campana, ok? Nel lavoro, infine, mettete in conto il fatto di dover (almeno) apparire meno apprensivi: inutile ingigantire i problemi specialmente quando sono facilmente risolvibili, non trovate?

Toro - Questo inizio settimana vedrà l'arrivo nel vostro settore del pianeta Mercurio.

Se darete una opportunità alla vostra mente di elaborare qualcosa di particolare vedrete che sicuramente riuscirete a stupirvi da soli. Non ci sono ragioni tali da impedirvi di realizzare i vostri sogni, solo dovreste crederci un tantino di più e, nel contempo, sforzarsi nel cercare di realizzarli. In amore, avrete voglia di novità all'interno del rapporto ma non saprete spiegare neppure voi al partner di cosa effettivamente si tratta. Single, dovrete essere più diretti con le persone che avete attorno: mettete in chiaro quello che non va bene o vi fa soffrire. In generale è raccomandato di non arrivare a conclusioni frettolose. Nel lavoro nuove interessanti possibilità in campo professionale e non, con leggero vantaggio per chi ha un'attività in proprio.

Gemelli "top del giorno" - In arrivo nel vostro settore una splendida Luna in Gemelli. Chi desidera immensamente che l'amore lo accompagni in questa giornata di lunedì? Tutti ovviamente... allora fate in modo che la persona amata sia invogliata a dialogare pacatamente e sinceramente sui principali problemi della coppia. Consiglio: non date sempre tutto per scontato! Riguardo i sentimenti in generale, siate un po' più accondiscendenti, ne varrà la pena. Single, molti di voi ultimamente sono stati costretti a scontrarsi con una prova difficile: tranquilli, potrebbero esserci sensibili spiragli in questo inizio settimana. Nel lavoro, state certamente osservando una fase di trasformazione generale: potrebbero arrivare buone opportunità, soprattutto entro metà/fine giornata.

Cancro - La giornata si preanuncia con i pessimi auspici legati ai periodi "sottotono". Diciamo che questo lunedì sarà molto importante per voi cercare di salvare le vostre idee dalle interferenze altrui. Anche se non vi permetteranno di metterle in pratica, non dovrete perdere comunque la speranza che un giorno possiate finalmente ottenere quello che volete. Le sfide sono all'ordine del giorno e non dovete mai sottovalutarvi. Le previsioni di lunedì, intanto, annunciano in amore probabili difficoltà soprattutto in coppia: senza dubbio il consiglio è quello di cominciare a pensare alle prossime importanti scadenze della vita. Approfittate di qualcuno, già di suo certamente ferrato in materia, capace di dare una grossa mano in quei problemi che sapete. Single, converrà soprassedere su "certe situazioni": meglio non perderci la testa anche perché chi non vuol ragionare non ragionerà mai! Nel lavoro potrebbe giovare quel pizzico di ottimismo in più che spesso manca.

Leone - Giornata d'inizio settimana valutata abbastanza discreta. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok? Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità per ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo e che senz'altro meritate. In amore la giornata inizierà probabilmente con un briciolo di dolcezza ma anche con la solita noia: molti di voi si ritroveranno con un partner "fuso", privo di energie e mancanza di passione, il che vi darà l'arduo compito di risollevare il suo morale, probabilmente a pezzi. Single, se siete anche voi in questo stato e non per vostra scelta, allora non date troppa importanza alle emozioni, alle sensazioni o ai suggerimenti che potrebbero arrivare per "sentito dire"... Nel lavoro, buona la giornata specialmente per voi che siete a diretto contatto con la gente: darete certamente il massimo, come sempre del resto.

Vergine - Lunedì all'insegna della positività e della fortuna. Per chi è in procinto di prendere una decisione importante, il suggerimento è quello di fidarsi assolutamente del proprio senso critico: mai lasciarsi condizionare dalle scelte degli altri. L'oroscopo di domani 6 maggio intanto, parlando d'amore, visto l'ottimo periodo a disposizione invoglia a mettere in campo nuovi progetti a medio o lungo termine. Lunedì, altresì, occhi puntati anche sul settore famiglia: sostenuti dal dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro riuscirete a risolvere una questione abbastanza stizzosa. Single, l'amore vi appagherà sotto ogni punto di vista a patto di tenere alla larga le persone invidiose, saccenti o poco confacenti con il vostro carattere. Cercate in ogni modo di rilassarvi. Nel lavoro, per chiudere, vedrete aprirsi prospettive concrete, specialmente se avete un'attività in proprio: sfruttate il momento buono e non pensate troppo ad eventuali incognite, ok?

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.