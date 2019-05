Scopriamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il mese di giugno per il primo segno dello Zodiaco. Ecco qui di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute del nuovo mese per tutti i nati sotto il segno dell'Ariete.

Il nuovo mese si rivelerà molto positivo per l’Ariete, l’amore torna ad essere il grande protagonista e qualcuno potrebbe incontrare l’anima gemella.

All’interno dell’ambito lavorativo non mancheranno le difficoltà, ma anche le soddisfazioni. È un buon momento anche per quanto riguarda la forma fisica, sarete energici e la voglia di fare prevarrà.

Astrologia Ariete, maggio 2019, amore, lavoro e salute

Amore: a giugno 2019 l’amore torna a ricoprire un ruolo centrale all’interno della vita dell’Ariete. Sarà un mese positivo per gli incontri e le relazioni. Le conoscenze iniziate durante la fine del mese precedente si riveleranno importanti nelle prossime giornate.

Ci sarà serenità all’interno della vita di coppia, qualcuno potrebbe fare importanti progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. La giornata migliore del periodo si rivelerà quella del 2 giugno grazie a Venere, Mercurio e Luna nel segno. Inoltre l’Ariete potrà fare affidamento sul favore di Marte e Giove, che durante tutto il periodo saranno in posizione favorevole. Tuttavia qualche contrasto potrebbe essere rappresentato dall’opposizione di Saturno, il consiglio è quello di non prendere decisioni affrettate, chi vuole iniziare un nuovo percorso sentimentale dovrà prima essere sicuro di essere ricambiato.

Lavoro: l’opposizione di Saturno potrebbe creare dei dubbi all’interno dell’ambito lavorativo, dove si respira un’aria di insoddisfazione e malumore. Tuttavia i cambiamenti e le opportunità non mancheranno. All’inizio del mese l’Ariete potrà fare affidamento sul favore di Venere e Mercurio nel segno e sulla positività di Giove e Marte. Durante le prime tre settimane di giugno 2019 potrebbero arrivare delle nuove proposte, qualcuno potrebbe concludere una vendita redditizia o firmare un contratto vantaggioso.

Dunque non mancheranno le novità, ma sarà necessario agire con cautela, senza fare il passo più lungo della gamba.

Salute: è un momento positivo per l’Ariete per quanto riguarda la forma fisica, chi nel mese precedente ha iniziato delle cure o dei trattamenti specifici noterà dei miglioramenti a partire dalla seconda metà del mese. Le giornate più favorevoli del periodo si riveleranno quelle del 20 e del 21 giugno, ideali per organizzare un viaggio o una gita fuori porta.

Mentre quella del 22 si rivelerà una giornata decisamente sottotono, qualcuno potrebbe alzare la voce.