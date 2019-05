Si avvicina il fine settimana e attendiamo di sapere quali sono le previsioni di giovedì 16 maggio per tutti i segni zodiacali. Di seguito le stelle con l'amore, la salute e il lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: con la Luna in opposizione questa giornata sarà per voi sottotono, in particolar modo nel campo sentimentale.

Nel lavoro potrebbero nascere dei dubbi che ostacoleranno i vostri progetti.

Toro: con Mercurio e Venere nel segno vivrete delle belle emozioni e i single potrebbero fare anche degli incontri importanti. Nel lavoro troverete delle soluzioni a situazioni che vi creano disagio da qualche mese.

Gemelli: come nelle giornate precedenti, anche giovedì 16 maggio potreste avere dei problemi a livello professionale. Proseguono le dispute legali che dovrete saper gestire per poter affrontare le situazioni con maggiore serenità.

Oroscopo 16 maggio 2019: previsioni

Cancro: se ci sono state delle incomprensioni in questa giornata potrebbero essere messe da parte per chiarire e vivere bene momenti con il partner. In campo professionale potrete portare avanti le vostre idee.

Leone: non è un buon momento per iniziare delle nuove relazioni, i single in questo periodo desiderano fare solo delle belle avventure. Chi vive in coppia deve stare attento alle situazioni difficili che potrebbero crearsi.

Astrologia del 16 maggio 2019 per tutti i segni

Vergine: buon momento a livello professionale, sono in arrivo delle buone opportunità che possono farvi crescere all'interno dell'azienda.

Belle le stelle che riguardano anche il campo amoroso, vivrete delle buone emozioni con il partner.

Bilancia: giornata di recupero per il segno, con la Luna dalla vostra parte, riuscirete a mettere da parte le controversie iniziata in campo lavorativo, ma anche a livello sentimentale. Risolti i conflitti, potrete vivere dei bei momenti con le persone che avete al vostro fianco.

Scorpione: dopo alcune giornate vissute sottotono, giovedì 16 maggio potrete recuperare energia e vitalità.

Prosegue la vostra decisione di circondarvi di persone positive, per questo motivo potreste allontanarvi da alcune persone che non ritenete importanti.

Sagittario: momento creativo per voi, in campo professionale potrete ideare dei nuovi progetti da poter portare avanti e che potranno portare un buon successo nei prossimi mesi.

Capricorno: dopo alcune giornate di tensione decidete di rimettervi in gioco e di essere più positivi nei confronti del prossimo.

Buon momento anche per l'amore, qualcuno potrebbe fare un incontro speciale.

Acquario: riflettete bene prima di prendere delle decisioni in campo lavorativo. Qualcuno potrebbe desiderare dei cambiamenti, che in un secondo momento potrebbero però crearvi dei problemi.

Pesci: se ci sono delle occasioni, coglietele al volo, è un momento buono per iniziare nuove situazioni. Giornata positiva, utile per chiarire alcune relazioni.