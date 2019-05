Giovedì 16 maggio 2019 Marte stazionerà in Gemelli e la Luna nel segno della Bilancia. Saturno e Plutone saranno in Capricorno, mentre Giove continuerà il suo moto in Sagittario. Sole, Urano, Venere e Mercurio si troveranno in Toro e il Nodo Lunare sarà nella dodicesima casa del Cancro. Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno ad innervosire i nativi, specialmente per quanto riguarda le faccende amorose. Sarà bene che non sfoghino il loro malcontento col partner.

Toro: fiacchi. Sebbene vi siano molti pianeti nel loro elemento, i nati del segno potrebbero avvertire una certa fiacchezza nello svolgimento delle questioni pratiche, a causa di alcuni contrasti planetari. Relax in serata.

Gli Astri poco concilianti del giovedì renderanno con ogni probabilità i nati Cancro piuttosto gelosi verso l'amato bene. Le questioni lavorative balzeranno in secondo piano nella giornata odierna.

Gemelli: confusi. Le posizioni astrali del giovedì potrebbero appannare le idee dei nativi rendendoli distratti nell'ambiente lavorativo. Sarà doveroso ingoiare qualche rospo per non esasperare ulteriormente gli animi.

Leone: tempo da dedicare alla famiglia.

Giovedì in cui il focus dei nati Leone potrebbe riguardare la famiglia d'origine, dove il loro supporto risulterà fondamentale. Serata romantica.

Vergine: apatici. I contrasti planetari della giornata potrebbero diminuire la voglia di fare dei nati del segno. Sarà bene rimandare le faccende meno urgenti.

Bilancia: mondani. Amore e lavoro non riserveranno particolari novità, di conseguenza, i nati Bilancia potrebbero preferire il divertimento. Previste uscite mondane con amici di vecchia data.

Scorpione: in vena di flirt. Particolarmente favoriti i nativi single, che grazie agli influssi odierni godranno di molte occasioni per fare interessanti conoscenze amorose. Il flirt potrebbe essere dietro l'angolo.

Sagittario: contrasti lavorativi. Il settore lavorativo in questo giovedì potrebbe nascondere qualche ostacolo che i nati Sagittario contrasteranno a dovere, sebbene questo li stresserà.

Sin dalle prime ore del mattino i nati del segno lavoreranno senza dare il minimo accenno di stanchezza fisica e mentale. In serata le loro attenzioni vireranno con tutta probabilità su partner e figli.

Acquario: poche sorprese. Giovedì senza troppi novità o scossoni di sorta, dunque i nativi farebbero bene a sfruttare questa giornata per ricaricare le batterie, dedicandosi al relax.

Pesci: umore flop. Con il solo Nettuno a supportarli, la giornata dei nati Pesci potrebbe risultare fiacca e demotivante, tanto che probabilmente si ritroveranno con l'umore sotto i tacchi.