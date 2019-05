Le previsioni astrologiche studiano le sensazioni amorose e le opportunità in ambito lavorativo. L'Oroscopo di giovedì diventa così ricco di sorprese, tutte da cogliere al volo.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: l'astro venusiano in domicilio nel segno, rende possibile una passione travolgente.

Voi Ariete in coppia potrete lasciarvi andare a una felicità frutto di un'ottima intesa. I single saranno il mirino di colpi di fulmine inaspettati, che faranno fare follie per amore. Il lavoro attende cambiamenti proficui.

Toro: in ambito lavorativo, cogliete l'attimo in maniera repentina, le occasioni che si presenteranno davanti a voi saranno fruttuose e produttive. I guadagni sono assicurati anche dal Sole in domicilio. Lo scambio energetico tra Venere e il vostro Urano fa scoccare delle scintille amorose imprevedibili, tanto che vi lascerete andare a un amore lecito o proibito, senza mezzi termini.

L'oroscopo di domani 16 maggio.

Gemelli: Venere e Marte in sestile, come due opposti che si attraggono, incrociano le loro energie e rendono il vostro approccio amoroso più raffinato, anche se un tantino aggressivo. L'astro venusiano si occuperà della bellezza e Marte vi garantisce una muscolatura armoniosa. Lasciatevi andare a una passione ardente.

Cancro: l'intuizione brillante conferitavi da Urano in casa astrologica seconda vi garantisce imprese finanziarie fruttuose, grazie al dinamismo e all'intuizione utilizzati per primeggiare.

L'amore risente di una certa paura di rimanere soli e il desiderio di essere amati è molto forte.

Leone: l'influsso imprevedibile di Urano dal domicilio del Toro si fa sentire e vi provoca dei cambiamenti repentini in amore, la voglia di stravolgere una situazione attuale anche con rotture improvvise. In ambito lavorativo, cercate di equilibrare le spese eccessive al vostro budget finanziario.

Vergine: guardatevi bene da gente abile a raggirare che potrebbe proporvi dei progetti alla fine irrealizzabili. L'amore risente di una certa instabilità dovuta all'influsso di Urano che smuove le vostre sensazioni, cercando di allargare i vostri confini amorosi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna nella vostra casa astrologica punta un raggio luminoso sugli affetti e ve li fa vedere con chiarezza ed emotività. Una Venere in opposizione però scombussola alquanto le sensazioni amorose, sarete infatti molto desiderosi di affetto, anche se incapaci di approfondirlo. In coppia potreste pretendere troppo dal partner, senza capire che l'amore è un dare e avere.

Scorpione: cercate nuove idee per incrementare i guadagni, a caccia di opportunità e di nuove attività commerciali.

L'aspetto amoroso miscela la giusta dose di fantasia e ragione, la prima utile per mixare il sogno alla realtà, la seconda per rimanere con i piedi per terra.

Sagittario: non seguite le idee di qualcun altro, adattandovi alle situazioni, ma fate chiarezza in voi stessi per capire quali sono i vostri desideri. Attenzione a non fidarvi di amici o colleghi che potrebbero rivelarsi poi non così sinceri come credevate.

Capricorno: troverete le soluzioni corrette, attingendo a quell'ingegno conferitovi da Saturno e Urano in trigono.

Darete il meglio di voi stessi sul lavoro, anche se la sfera affettiva risente di una quadratura con l'astro venusiano che appesantisce le sensazioni amorose.

Acquario: smuovete mari e monti, di energia ne avrete da vendere con Marte che forma un bel trigono rispetto al vostro cielo. Urano in quadratura crea una situazione di stallo e anche il Sole non riesce a riscaldarvi il cuore come dovrebbe, poiché in quadratura. Ma potrete contare sempre su una Venere propizia.

Pesci: non createvi nemici invisibili. Nettuno è in quadratura con Marte e vi consiglia di rinviare le vostre battaglie amorose o professionali a tempi migliori, quando non sarete così indecisi e paurosi.