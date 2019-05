L'oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio: Gemelli top, belle notizie per Leone

La prossima settimana sarà splendida per l'Acquario, mentre per il Capricorno potrebbero esserci alcune problemi sentimentali. Scopriamo le previsioni degli astri della settimana da lunedì 20 a domenica 26 per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere in congiunzione sul vostro segno vi regalerà delle belle emozioni.

Chi è ancora single potrebbe fare un incontro molto interessante. Anche a livello lavorativo arriveranno delle belle notizie tra martedì e mercoledì. Il weekend sarà segnato della passione.

Toro: giovedì e venerdì saranno delle giornate particolarmente fortunate, che vi aiuteranno a risolvere alcuni problemi che vi stanno molto a cuore. Qualche incomprensione a livello sentimentale.

Gemelli: questa settimana da lunedì 20 a domenica 26 sarà molto fortunata per i nati sotto il vostro segno zodiacale.

Marte vi regalerà grande energia per raggiungere i vostri traguardi e nel fine settimana potrete vivere momenti di grande passione.

Cancro: Venere e Mercurio vi sono sfavorevole, per cui è meglio che non insistere se avete problemi da risolvere e rimandare il tutto ai giorni successivi. A poco a poco riuscirete a recuperare le energie e la positività persa.

Leone: i nati sotto il vostro segno zodiacale avranno grande fortuna, sia a livello lavorativo che sentimentale.

Per i single ci saranno belle notizie tra martedì e mercoledì. Qualche ostacolo potrebbe invece presentarsi tra sabato e domenica.

Vergine: in questa settimana dal 20 al 26 maggio avrete bisogno di avere tutto sotto controllo. Qualcuno potrebbe sentirsi eccessivamente stanco, soprattutto tra lunedì e martedì. Venerdì e sabato ci sarà invece un recupero e una buona notizia potrebbe arrivare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Venere vi è opposta e dovrete fare i conti con uno stress eccessivo.

A livello sentimentale le giornate non sono delle migliori: potreste avere dei problemi di comunicazione a causa di un nervosismo eccessivo che aleggia in voi. Prendetevi del tempo per riflettere e tranquillizzarvi.

Scorpione: questa settimana da lunedì 20 a domenica 26 non sarà eccessivamente stancante per voi. State cercando di realizzarvi e di rafforzare le vostre posizioni lavorative. In questo periodo dovrete approfittarne per ottenere maggiori sicurezze dalla vostra vita, anche quella sentimentale.

Sagittario: grandi conferme e belle vittorie in ambito professionale sono previste in questi giorni. Grazie a Mercurio potreste vivere una grande passione sentimentale, soprattutto i single potranno avere interessanti avventure. Qualcuno potrebbe sentirsi un po' stanco a causa dei troppi impegni.

Capricorno: purtroppo ci sono diverse incomprensioni con il partner che vi rendono nervosi. Cercate di non scoraggiarvi perché presto la situazione si sistemerà.

Mercoledì e giovedì potrete usufruire di una grande fortuna sul lavoro.

Acquario: Venere e Marte sono in una splendida posizione per voi in questa settimana da lunedì 20 a domenica 26 maggio. La vostra relazione sembra darvi tante soddisfazioni in questo ultimo periodo. Il fine settimana vivrete delle belle giornate di relax.

Pesci: evitate di essere troppo scrupolosi e ricercare per forza di cose le piccole cose che non vanno nella vostra relazione. Dal punto di vista fisico potreste risentire di una particolare stanchezza. Avete bisogno di un periodo di pausa dal lavoro.